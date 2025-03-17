Продюсерская компания «Матрицы» и «Джокера» подала заявление о банкротстве

Известная продюсерская компания Village Roadshow Entertainment Group, работавшая над франшизами «Матрица», «Друзья Оушена», «Джокер» и «Лего Фильмы», подала заявление о банкротстве в США, пишет Variety.
Причиной стали затянувшиеся судебные тяжбы с их давним партнером Warner Bros. по поводу «Матрицы: Воскрешение» 2021 года. Village Roadshow подала иск о разрыве контракта после того, как WB выпустила фильм на стримингах в тот же день, что и в кинотеатрах.
«Долгие годы [Village Roadshow] наслаждалась плодотворными отношениями с WB, которые включали производство, право собственности и производные права, касающиеся 89 проектов, — включая франшизу „Матрица“ — и составляли подавляющую часть бизнеса компании», — говорится в документах.
«Спор с WB привел к тому, что компания столкнулась с судебными издержками на сумму более 18 млн долларов США, почти все из которых до сих пор не оплачены. Он также создал потенциальную угрозу арбитражного решения, которое может свести к нулю баланс компании. И это еще не все его возможные последствия», — заявили юристы Village Roadshow.
«Даже если спор будет разрешен, компания считает, что он непоправимо подорвал их рабочие отношения WB, которые исторически были наиболее важными для успеха компании», — отметили они.
Компания Village Roadshow была основана в 1997 году. С того момента она выпустила более 100 фильмов, в том числе «Безумный Макс: Дорога ярости», «Первому игроку приготовиться» и «Вонка». В 2017 году она продала контрольный пакет акций компаниям Falcon Strategic Partners и Vine Media Opportunities.