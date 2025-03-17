Продюсерская компания «Матрицы» и «Джокера» подала заявление о банкротстве

«Спор с WB привел к тому, что компания столкнулась с судебными издержками на сумму более 18 млн долларов США, почти все из которых до сих пор не оплачены. Он также создал потенциальную угрозу арбитражного решения, которое может свести к нулю баланс компании. И это еще не все его возможные последствия», — заявили юристы Village Roadshow.