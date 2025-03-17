Калужский депутат призвал девушек носить мини для улучшения демографии

Сегодня / 12:36
«Известия»: наркодилеры массово используют фейковые новости для рекламы своего бизнеса
Сегодня / 15:28
Продюсерская компания «Матрицы» и «Джокера» подала заявление о банкротстве
Сегодня / 15:27
Для разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером требуется 8 лет
Сегодня / 14:53
В «Перекрестке» продали 11 млн тюльпанов к 8 Марта
Сегодня / 14:06
В Китае создадут анимационную трилогию по мотивам «Путешествия на Запад»
Сегодня / 13:41
«Видимо, вы ее презираете»: французский депутат предложил отобрать у США статую Свободы
Сегодня / 12:49
В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad
Сегодня / 12:42
Конан О’Брайен вновь проведет «Оскар» в 2026 году
Сегодня / 12:10
Paramount продолжает разрабатывать сиквел «Монстро»
Сегодня / 11:40
Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, обжегшему гениталии горячим напитком
Сегодня / 10:45
«Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории
Сегодня / 10:33
Умерла бельгийская актриса Эмили Декенн
Сегодня / 10:15
Новый Орлеан стал главным гастрономическим городом мира по версии Time Out
Сегодня / 10:07
Новый альбом Playboi Carti побил рекорд Spotify после выхода
Сегодня / 08:57
«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire
Сегодня / 08:03
Кларксон, Хаммонд и Мей объединятся в новом шоу про автомобили
Сегодня / 07:20
В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием
Сегодня / 07:02
Пожилым россиянам лучше всего живется в Москве и Петербурге
Сегодня / 05:53
Реже-Жан Пейдж высказался о возвращении в сериал «Бриджертоны»
Вчера / 18:56
Егор Крид: «В Беларуси мне не дают выступить на правительственном уровне»
Вчера / 17:41
Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце
Вчера / 17:33
Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»
Вчера / 14:33
Взрослые и подростки стали хуже справляться с тестами на мышление. Вероятно, из‑за соцсетей
Обновлено вчера в 13:13
Mash: военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна
Вчера / 12:57
В доме звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун живут больше 60 животных
Вчера / 12:50
СК предложил обязать самокатчиков получать права
Вчера / 12:09
В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена
Вчера / 11:12
На стендап‑комика Артемия Останина завели дело о разжигании ненависти из‑за шутки про инвалида

Калужский депутат призвал девушек носить мини для улучшения демографии

Сегодня в 14:36
Фото: Евгений Руденко/VK

Депутат города Таруса Калужской области Евгений Руденко призвал местных жительниц чаще надевать мини-юбки «для повышения демографии России». Свой призыв он разместил во «ВКонтакте», сопроводив пост своей фотографией и снимком женщины в кожаной короткой юбке.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», ― написал депутат от ЛДПР.

В комментариях предложение Руденко раскритиковали. Некоторые обвинили его в объективации женщин. В ответ депутат заявил, что «только геям не нравятся девушки в мини-юбках, а «от скромности [девушки] стали реже замуж выходить и жениться».

Другие его аргументы: «В 70-х все ходили в мини. И браки были крепкие», «У девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы. 100%», «Реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини».

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала Руденко заниматься работой, а не заглядываться на девушек. «Я думаю, что пришло время избирать тех депутатов, которые не имеют какого‑то диагноза. Невежественный подход этого депутата имеет только одну цель — хайпануть, чтобы о нем говорила вся страна. И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, для меня главное — размер извилин у него в голове», ― прокомментировала она News.ru.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами