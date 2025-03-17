Калужский депутат призвал девушек носить мини для улучшения демографии

Депутат города Таруса Калужской области Евгений Руденко призвал местных жительниц чаще надевать мини-юбки «для повышения демографии России». Свой призыв он разместил во «ВКонтакте», сопроводив пост своей фотографией и снимком женщины в кожаной короткой юбке.
«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», ― написал депутат от ЛДПР.
В комментариях предложение Руденко раскритиковали. Некоторые обвинили его в объективации женщин. В ответ депутат заявил, что «только геям не нравятся девушки в мини-юбках, а «от скромности [девушки] стали реже замуж выходить и жениться».
Другие его аргументы: «В 70-х все ходили в мини. И браки были крепкие», «У девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы. 100%», «Реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини».
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала Руденко заниматься работой, а не заглядываться на девушек. «Я думаю, что пришло время избирать тех депутатов, которые не имеют какого‑то диагноза. Невежественный подход этого депутата имеет только одну цель — хайпануть, чтобы о нем говорила вся страна. И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, для меня главное — размер извилин у него в голове», ― прокомментировала она News.ru.