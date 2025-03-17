Депутат Европарламента от Франции заявил, что его страна должна вернуть себе статую Свободы. По его словам, США больше не представляют ценности, из‑за которых скульптура была подарена им. Об этом сообщил France 24.
«Мы собираемся сказать американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за стремление к научной свободе: „Верните нам статую Свободы“», — заявил левоцентрист Рафаэль Глюксманн на съезде своего движения Place Publique.
«Мы подарили ее вам, но, видимо, вы ее презираете. Так что ей будет лучше здесь, дома», — добавил он.
Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года к столетней годовщине принятия Декларации независимости. Монументальная скульптура, созданная французом Огюстом Бартольди, стала подарком Америке от французского народа.
Глюксманн подверг резкой критике радикальное изменение политики США в отношении боевых действий на территории Украины. Он также осудил сокращение Дональдом Трампом расходов на американские исследовательские институты, что уже побудило французское правительство привлечь некоторых из них к работе во Франции.
«Если вы хотите уволить своих лучших исследователей, которые благодаря своей свободе, стремлению к инновациям, своему желанию сомневаться и исследовать сделали вашу страну ведущей мировой державой, то мы будем рады им», — продолжил Глюксманн.
С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в январе, его правительство сократило финансирование исследовательских программ и попыталось уволить сотни федеральных работников, занимающихся изучением здоровья и климата.