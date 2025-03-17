В Китае создадут анимационную трилогию по мотивам «Путешествия на Запад»

Так, видеоигра Black Myth: Wukong, основанная на китайской мифологии, достигла рекордных продаж в 28 млн копий (1,25 млрд долларов выручки) с момента выхода в августе 2024-го, а мультфильм «Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории со сборами в 2,085 млрд долларов.