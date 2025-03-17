В Китае создадут анимационную трилогию по мотивам «Путешествия на Запад»

Stars Collective Film Entertainment Group создаст анимационную трилогию по мотивам «Путешествия на Запад» — одного из четырех главных китайских романов. Об этом сообщает Variety.
В трилогию войдут мультфильмы «Чжу Бацзе», «Царь обезьян» и «Нэчжа». В Stars Collective Film Entertainment Group отметили, что таким образом планируется познакомить мировую аудиторию с мифологией Востока, которая продолжает набирать обороты в сфере развлечений.
Так, видеоигра Black Myth: Wukong, основанная на китайской мифологии, достигла рекордных продаж в 28 млн копий (1,25 млрд долларов выручки) с момента выхода в августе 2024-го, а мультфильм «Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории со сборами в 2,085 млрд долларов.
Для создания гиперреалистичного мифологического мира трилогии будет использована анимация, созданная искусственным интеллектом, и захват движений. Первым фильмом серии станет «Чжу Бацзе».
Роман «Путешествие на Запад» был переведен более чем на 40 языков. Его сюжет рассказывает о путешествии китайского монаха Сюаньцзана и Царя обезьян Сунь Укуна в Индию за священными книгами.