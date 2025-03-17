«Известия»: наркодилеры массово используют фейковые новости для рекламы своего бизнеса

Российские наркодилеры усилили попытки раскрутить свой бизнес в легальных СМИ и телеграм-каналах. Для этого они вбрасывают фейковые новости о якобы найденной символике наркошопов на товарах с популярных онлайн-маркетплейсов, сообщают «Известия».
По подсчетам издания, с конца 2024 года по начало 2025-го в соцсетях было опубликовано более 2000 таких постов. Их прокомментировали около 7000 пользователей.
К примеру, в январе десятки телеграм-каналов распространили посты, что пропечатанный логотип наркоплощадки обнаружили на подошве кроссовок, которые продаются на одной из популярных площадок. К посту прикрепляли сфабрикованные скриншоты с отзывами покупателей, которые якобы обнаружили такой логотип на своих кедах.
Маркетплейс заявил «Известиям», что в действительности таких комментариев у них на площадке не оставляли. Отзывы «недовольных пользователей» были созданы с помощью фотошопа.
Похожая акция прошла в конце 2024-го ― тогда логотип наркоплощадки с помощью фотошопа разместили на вещах для младенцев. Сфабрикованные фото загружали в группу, где желающим раздают ненужные вещи. Этот фейк подхватили более 40 телеграм-каналов.
Иногда рекламу наркошопов размещают прямо на улицах, а затем публикуют ее фото в интернете. В одном из таких случаев пара из Петербурга по заказу наркодилеров разметила QR-код с адресом наркоплощадки на афише концерта Канье Уэста, которого на самом деле на планировалось. В другом случае два молодых человека в одежде с названием площадки бесплатно раздавали куриные яйца пенсионерам.
Источник «Известий» описал, как работают такие схемы: наркошоп обращается в рекламные агентства даркнета и дает техзадание ― например, желаемый охват аудитории. Потом выбирается популярный ресурс, где размещаются фейковые фотографии с логотипом площадки либо оставляются письменные отзывы. Скриншоты рассылаются по телеграм-каналам, некоторые из которых подхватывают фейк. Стоит такой пиар примерно 100 тыс. рублей.
По словам юриста Михаила Репринцева, вычислить заказчиков подобной рекламы крайне сложно, поскольку они используют системы прокси-серверов. Обычным же гражданам, которые действуют по указке наркоторговцев, штрафы не кажутся препятствием в попытке заработать легкие деньги.
«В отдельных случаях возможно возбуждение уголовного дела, например, за склонение к употреблению, но это происходит крайне редко. Маркетплейсы также могут понести административную ответственность по этой статье, но их вину еще необходимо доказать», ― пояснил эксперт.