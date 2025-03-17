«Известия»: наркодилеры массово используют фейковые новости для рекламы своего бизнеса

Иногда рекламу наркошопов размещают прямо на улицах, а затем публикуют ее фото в интернете. В одном из таких случаев пара из Петербурга по заказу наркодилеров разметила QR-код с адресом наркоплощадки на афише концерта Канье Уэста, которого на самом деле на планировалось. В другом случае два молодых человека в одежде с названием площадки бесплатно раздавали куриные яйца пенсионерам.