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Конан О’Брайен вновь проведет «Оскар» в 2026 году

Сегодня в 12:42
Фото: Disney

После ошеломительного успеха на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году комик Конан О’Брайен вновь выступит ее ведущим в 2026 году. Событие пройдет в лос-анджелесском театре «Долби» 15 марта 2026 года.

О возвращении Конана в качестве ведущего церемонии сообщили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг. Они также подтвердили возвращение команды продюсеров Раджа Капура и Кэти Маллан. Лауреаты «Эмми» поработают над шоу в третий раз.

О’Брайен анонсировал свое участие с характерным юмором. «Единственная причина, по которой я буду вести „Оскар“ в следующем году, состоит в том, что я хочу услышать, как Эдриен Броди закончит свою речь», — написал комик.

На прошедшей церемонии речь Броди в номинации «Лучший актер» за фильм «Бруталист» стала самой длинной в истории церемонии.

«Мы очень рады вернуть Конана, Раджа, Кэти, Джеффа и Майка на 98-ю церемонию вручения „Оскара“. В этом году они подготовили невероятно увлекательное и визуально ошеломляющее шоу, в котором самым красивым и впечатляющим образом отметили наших номинантов и мировое киносообщество. Конан был идеальным ведущим — он умело вел нас в течение всего вечера с юмором, теплотой и благоговением. Для нас большая честь снова работать с ними», — сказали Крамер и Янг в совместном заявлении.

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в начале марта и собрала наибольшее количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию посмотрели 19,69 млн зрителей, а в социальных сетях она собрала 104,2 млн упоминаний, превзойдя «Грэмми» и Суперкубок.

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