Конан О’Брайен вновь проведет «Оскар» в 2026 году

«Мы очень рады вернуть Конана, Раджа, Кэти, Джеффа и Майка на 98-ю церемонию вручения „Оскара“. В этом году они подготовили невероятно увлекательное и визуально ошеломляющее шоу, в котором самым красивым и впечатляющим образом отметили наших номинантов и мировое киносообщество. Конан был идеальным ведущим — он умело вел нас в течение всего вечера с юмором, теплотой и благоговением. Для нас большая честь снова работать с ними», — сказали Крамер и Янг в совместном заявлении.