В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad

Сегодня / 12:36
«Известия»: наркодилеры массово используют фейковые новости для рекламы своего бизнеса
Сегодня / 12:42
Конан О’Брайен вновь проведет «Оскар» в 2026 году
Сегодня / 12:10
Paramount продолжает разрабатывать сиквел «Монстро»
Сегодня / 11:40
Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, обжегшему гениталии горячим напитком
Сегодня / 10:45
«Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории
Сегодня / 10:33
Умерла бельгийская актриса Эмили Декенн
Сегодня / 10:15
Новый Орлеан стал главным гастрономическим городом мира по версии Time Out
Сегодня / 10:07
Новый альбом Playboi Carti побил рекорд Spotify после выхода
Сегодня / 08:57
«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire
Сегодня / 08:03
Кларксон, Хаммонд и Мей объединятся в новом шоу про автомобили
Сегодня / 07:20
В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием
Сегодня / 07:02
Пожилым россиянам лучше всего живется в Москве и Петербурге
Сегодня / 05:53
Реже-Жан Пейдж высказался о возвращении в сериал «Бриджертоны»
Вчера / 18:56
Егор Крид: «В Беларуси мне не дают выступить на правительственном уровне»
Вчера / 17:41
Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце
Вчера / 17:33
Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»
Вчера / 14:33
Взрослые и подростки стали хуже справляться с тестами на мышление. Вероятно, из‑за соцсетей
Обновлено вчера в 13:13
Mash: военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна
Вчера / 12:57
В доме звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун живут больше 60 животных
Вчера / 12:50
СК предложил обязать самокатчиков получать права
Вчера / 12:09
В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена
Вчера / 11:12
На стендап‑комика Артемия Останина завели дело о разжигании ненависти из‑за шутки про инвалида
Вчера / 10:59
На протестах в Белграде полиция могла применить звуковую пушку
Вчера / 09:15
Суд запретил Трампу депортировать иностранцев по закону XVIII века
Вчера / 07:30
LEGO сообщила о рекордной выручке за 2024 год
Вчера / 06:20
33 человека погибли в США из‑за мощного урагана
15 марта / 18:50
Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали
15 марта / 16:50
Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство

В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad

Сегодня в 12:49
Фото: Courtesy Rainbow

Итальянская компания Rainbow Group, создавшая франшизу «Клуб Винкс», приобрела права на адаптацию мифологической саги «Игра богов». Об этом сообщает Variety.

Производством экранизации займется Rainbow и ее подразделение Colorado Film live action. Ранее Colorado адаптировала для Netflix фильм «Творец слез».

Серия книг «Игра богов» итальянской писательницы Хейзел Райли собрала на Wattpad более 6,8 млн читателей менее чем за два года. Первый том «Игра богов: прикосновение тьмы» был опубликован в 2023 году. Он стал бестселлером в Италии.

«После успеха „Творца слез“ Wattpad снова доказал, что является источником отличного контента, и „Игра богов“ — прекрасный тому пример», — сказал генеральный директор Rainbow Иджинио Страффи.

Wattpad — платформа для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы. У зарегистрированных пользователей есть доступ более чем к 10 млн книг.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами