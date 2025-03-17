В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad

Серия книг «Игра богов» итальянской писательницы Хейзел Райли собрала на Wattpad более 6,8 млн читателей менее чем за два года. Первый том «Игра богов: прикосновение тьмы» был опубликован в 2023 году. Он стал бестселлером в Италии.