В Италии адаптируют мифологическую сагу «Игра богов». Серия книг стала хитом на Wattpad

Итальянская компания Rainbow Group, создавшая франшизу «Клуб Винкс», приобрела права на адаптацию мифологической саги «Игра богов». Об этом сообщает Variety.
Производством экранизации займется Rainbow и ее подразделение Colorado Film live action. Ранее Colorado адаптировала для Netflix фильм «Творец слез».
Серия книг «Игра богов» итальянской писательницы Хейзел Райли собрала на Wattpad более 6,8 млн читателей менее чем за два года. Первый том «Игра богов: прикосновение тьмы» был опубликован в 2023 году. Он стал бестселлером в Италии.
«После успеха „Творца слез“ Wattpad снова доказал, что является источником отличного контента, и „Игра богов“ — прекрасный тому пример», — сказал генеральный директор Rainbow Иджинио Страффи.
Wattpad — платформа для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы. У зарегистрированных пользователей есть доступ более чем к 10 млн книг.