Paramount продолжает разрабатывать сиквел «Монстро»

Paramount все еще разрабатывает сиквел «Монстро», анонсированный еще в 2021 году. Об этом рассказал режиссер Бабак Анвари.
«К сожалению, я не могу вдаваться в детали, все в команде любят секретничать. Я это понимаю. Но я рад, что вы ждете фильм, и, что бы ни случилось, я надеюсь, что вы получите что‑то потрясающее», — отметил постановщик.
При этом Анвари уточнил, что не может гарантировать, что лента доберется до релиза, так как с момента анонса прошло уже более четырех лет, а конкретных сроков пока нет.
«Монстро» — фильм ужасов 2008 года, срежиссированный Мэттом Ривзом. Лента представляет собой псевдодокументальную запись с видеокамеры. По сюжету группа друзей собирается на вечеринку в Нью-Йорке, но их праздник прерывает нападение гигантского монстра. Паника, разрушения и хаос охватывают город, пока герои пытаются выжить и спасти подругу главного героя.
В 2016 году на экраны вышел «Кловерфилд, 10», а в 2018 году вышел «Парадокс Кловерфилда», являющийся отчасти предысторией оригинальной ленты.