Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, обжегшему гениталии горячим напитком

Майкл Паркер, адвокат Гарсии, сказал, что его клиент брал три напитка, и один из горячих напитков не был полностью задвинут в контейнер. По словам Паркера, когда бариста передавал Гарсие заказ, напиток выпал из контейнера и пролился на Гарсию.