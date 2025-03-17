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Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, обжегшему гениталии горячим напитком

Сегодня в 11:40
Фото: kevs/Unsplash

Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Starbucks выплатить 50 млн долларов в качестве компенсации ущерба курьеру, который получил серьезные ожоги гениталий из‑за неправильно закрепленной крышки на горячих напитках. Об этом сообщил CNN.

Работник доставки Майкл Гарсия подал иск против сети кофеен в 2020 году. Мужчина заявил, что получил «сильные ожоги, изуродовавшие и повредившие нервы в его гениталиях, когда горячие напитки пролились на его колени». Он обвинил Starbucks в нарушении их обязанности из‑за неправильно закрепленной крышки стакана.

Майкл Паркер, адвокат Гарсии, сказал, что его клиент брал три напитка, и один из горячих напитков не был полностью задвинут в контейнер. По словам Паркера, когда бариста передавал Гарсие заказ, напиток выпал из контейнера и пролился на Гарсию.

Согласно записи приговора, инцидент причинил Гарсие физическую боль, душевные страдания, потерю удовольствия от жизни, унижение, неудобство, горе, обезображивание, физические недостатки и эмоциональное расстройство.

Starbucks заявила, что планирует обжаловать вердикт. «Мы сочувствуем господину Гарсия, но не согласны с решением присяжных о том, что мы виноваты в этом инциденте, и считаем присужденный ущерб чрезмерным», — говорится в заявлении компании.

В 1994 году женщина отсудила у «Макдоналдса» почти 3 млн долларов за ожоги третьей степени, полученные из‑за пролитого кофе.

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