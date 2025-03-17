«Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории

Китайский мультик «Нэчжа побеждает царя драконов» поднялся на пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен. Об этом сообщает Deadline.
Сборы «Нэчжа-2» по всему миру превысили 2,085 млрд долларов. Это позволило ему превзойти в рейтинге седьмую часть франшизы «Звездные войны: Пробуждение Силы», собравшие 2,071 млрд.
По прогнозам, китайский мультфильм только на родине соберет 15,2 млрд юаней (2,1 млрд долларов по текущему курсу). Вне Китая картину будут показывать с 21 марта в Индонезии. Ожидаются также релизы в нескольких европейских странах и Японии.
«Нэчжа побеждает царя драконов» — хит китайского проката. Большая часть сборов ― 2,054 млрд ― пришлась именно на него. В феврале «Нэчжа-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории, обойдя «Головоломку-2».
«Нэчжа побеждает царя драконов», как и первая часть, вышедшая в 2019 году, создан по мотивам китайского романа «Инвеститура богов» XVI века. В нем рассказывается о мальчике с магической силой, который пытается защитить город-крепость Чэньтангуань.