«Нэчжа-2» вошел в пятерку самых кассовых фильмов в истории

По прогнозам, китайский мультфильм только на родине соберет 15,2 млрд юаней (2,1 млрд долларов по текущему курсу). Вне Китая картину будут показывать с 21 марта в Индонезии. Ожидаются также релизы в нескольких европейских странах и Японии.