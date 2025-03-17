Умерла бельгийская актриса Эмили Декенн

В следующем году актриса вернулась на Каннский кинофестиваль, чтобы отметить 25-летие своего триумфа с братьями Дарденн, а также для продвижения фильма-катастрофы «Последний день Земли», вышедшего в том же году. Это был последняя картина, в которой она снялась, до того как болезнь заставила ее прекратить работу.