В возрасте 43 лет умерла бельгийская актриса Эмили Декенн. Она скончалась от редкого онкологического заболевания в больнице недалеко от Парижа, сообщила The Guardian.
Начало ее карьере положила роль в фильме «Розетта» братьев Дарденн в 1999 году. За эту работу Декенн получила награду как лучшая актриса на Каннском кинофестивале. Сама картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви».
В 2001 году актриса появилась в «Братстве волка» вместе с Самюэлем Ле Бианом, Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи. Среди других работ Декенн — «Мистер Блейк к Вашим услугам», «Напарник», «До свидания там, наверху» и «Близко».
В октябре 2023 года стало известно, что бельгийка страдает от адренокортикальной карциномы — рака надпочечников.
В следующем году актриса вернулась на Каннский кинофестиваль, чтобы отметить 25-летие своего триумфа с братьями Дарденн, а также для продвижения фильма-катастрофы «Последний день Земли», вышедшего в том же году. Это был последняя картина, в которой она снялась, до того как болезнь заставила ее прекратить работу.