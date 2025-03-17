В «Перекрестке» продали 11 млн тюльпанов к 8 Марта

С 3 по 9 марта покупатели «Перекрестка» приобрели 11 млн тюльпанов, чтобы порадовать своих близких. В торговой сети подсчитали, что по сравнению с прошлым годом спрос на весенние букеты увеличился в 1,7 раза.
Средняя стоимость тюльпана составила 58 рублей — она осталась на уровне прошлого года и оказалась в 4 раза ниже среднерыночной. В ассортименте «Перекрестка» были представлены в основном необычные сорта: пионовидные, махровые, попугайные тюльпаны.
Гостям сети предлагали оптимальный размер букета — от 7 до 25 штук. Наибольшей популярностью пользовались букеты из 7 тюльпанов. В топе продаж также были букеты из 15 цветков.
Помимо тюльпанов, в «Перекрестке» можно было найти мимозы, ирисы, гортензии, гиацинты, нарциссы и другие горшечные цветы. Мимоза заняла второе по популярности место после тюльпанов: спрос на нее вырос более чем в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.
«Мы рады, что все больше клиентов доверяют „Перекрестку“ подготовку к самому теплому празднику в году и весеннее настроение. Мы хорошо понимаем стиль и темп жизни наших клиентов, преимущественно жителей больших городов, и знаем, как важно к 8 Марта иметь возможность купить красивые свежие цветы за разумные деньги, при этом не тратить много времени на дорогу, длинные сроки доставки и поиски нормальных цен», — отметила Снежана Черногорцева, директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети «Перекресток».
В топе продаж также оказались наборы шоколадных конфет и свежая голубика, которые покупатели брали в дополнение к праздничным букетам.