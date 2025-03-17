В «Перекрестке» продали 11 млн тюльпанов к 8 Марта

«Мы рады, что все больше клиентов доверяют „Перекрестку“ подготовку к самому теплому празднику в году и весеннее настроение. Мы хорошо понимаем стиль и темп жизни наших клиентов, преимущественно жителей больших городов, и знаем, как важно к 8 Марта иметь возможность купить красивые свежие цветы за разумные деньги, при этом не тратить много времени на дорогу, длинные сроки доставки и поиски нормальных цен», — отметила Снежана Черногорцева, директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту торговой сети «Перекресток».