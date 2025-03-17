Новый Орлеан стал главным гастрономическим городом мира по версии Time Out

Издание Time Out представило мировой рейтинг главных гастрономических городов мира. Первое место занял Новый Орлеан, штат Луизиана.
Участники опроса, в котором приняли участие более 18 500 человек, отметили уникальное сочетание французской, испанской, вьетнамской и африканской кухни в городе. Среди самых выдающихся блюд местной кулинарии назвали гамбо, джамбалайю и биньеты.
На втором месте оказался Бангкок с его разнообразной кулинарной культурой, охватывающей все: от ресторанов высокой кухни, отмеченных звездами Michelin, до многочисленных рынков с хитами стритфуда за 3 доллара.
Третье место досталось колумбийскому городу Медельин, впечатлившему респондентов Time Out своей общедоступностью и дешевым кофе. В южноафриканском Кейптауне, занявшем четвертое место, участники опроса отметили богатую кухню прибрежного города, особенно морепродукты.
Далее в рейтинге расположились Мадрид с его «разнообразной» и «экспериментальной» кулинарией и Мехико, в последние годы ставший одним из главных направлений для международных гурманов.
Также в топ-10 попали нигерийский город Лагос, Шанхай, Париж и Джакарта. Среди других мест, отмеченных в первой двадцатке списка, — Марракеш, Лима, Эр-Рияд, Мумбаи, Абу-Даби, Порту, Монреаль, Неаполь и Сан-Хосе.