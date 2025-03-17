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«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire

Сегодня в 08:57
Кадр из сериала «Прослушка». Фото: HBO

Esquire опубликовал рейтинг 50 лучших оригинальных сериалов HBO. Его возглавила полицейская драма шоураннера Дэвида Саймона «Прослушка».

«Этот сериал сумел показать сложность наркосцены Балтимора и войну с наркотиками так, как это не удалось сделать ни одному комментатору. Актерская игра Майкла К.Уильямса, Идриса Эльбы и Доминика Уэста сделала историю болезненно реалистичной и невероятно живой. Это не просто лучший сериал HBO — это один из величайших телевизионных проектов всех времен», ― заявили в Esquire.

В тройку также попали «Клан Сопрано», который, по мнению журналистов, повлиял на все остальные сериалы из списка, и «Оставленные», которые «осмелились пойти на риск в тех сферах, которых многие сериалы избегают, ― масштабные тайны и спорный финал».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Прослушка» (2002–2008)
  2. «Клан Сопрано» (1999–2007)
  3. «Оставленные» (2014–2017)
  4. «Наследники» (2018–2023)
  5. «Вице-президент» (2012–2019)
  6. «Дедвуд» (2004–2006)
  7. «Братья по оружию» (2001)
  8. «Умерь свой энтузиазм» (2000–2024)
  9. «Игра престолов» (2011–2019)
  10. «Секс в большом городе» (1998–2004)

Самым свежим сериалом в рейтинге оказалась «Больница Питт», стартовавшая 9 января, дебютный сезон которой еще не успел подойти к концу. Медицинская драма со звездой «Скорой помощи» Ноа Уайл расположилась на 32-м месте.

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