«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire

«Этот сериал сумел показать сложность наркосцены Балтимора и войну с наркотиками так, как это не удалось сделать ни одному комментатору. Актерская игра Майкла К.Уильямса, Идриса Эльбы и Доминика Уэста сделала историю болезненно реалистичной и невероятно живой. Это не просто лучший сериал HBO — это один из величайших телевизионных проектов всех времен», ― заявили в Esquire.