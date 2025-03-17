«Прослушка» возглавила рейтинг лучших сериалов HBO по версии Esquire

Esquire опубликовал рейтинг 50 лучших оригинальных сериалов HBO. Его возглавила полицейская драма шоураннера Дэвида Саймона «Прослушка».
«Этот сериал сумел показать сложность наркосцены Балтимора и войну с наркотиками так, как это не удалось сделать ни одному комментатору. Актерская игра Майкла К.Уильямса, Идриса Эльбы и Доминика Уэста сделала историю болезненно реалистичной и невероятно живой. Это не просто лучший сериал HBO — это один из величайших телевизионных проектов всех времен», ― заявили в Esquire.
В тройку также попали «Клан Сопрано», который, по мнению журналистов, повлиял на все остальные сериалы из списка, и «Оставленные», которые «осмелились пойти на риск в тех сферах, которых многие сериалы избегают, ― масштабные тайны и спорный финал».
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
- «Прослушка» (2002–2008)
- «Клан Сопрано» (1999–2007)
- «Оставленные» (2014–2017)
- «Наследники» (2018–2023)
- «Вице-президент» (2012–2019)
- «Дедвуд» (2004–2006)
- «Братья по оружию» (2001)
- «Умерь свой энтузиазм» (2000–2024)
- «Игра престолов» (2011–2019)
- «Секс в большом городе» (1998–2004)
Самым свежим сериалом в рейтинге оказалась «Больница Питт», стартовавшая 9 января, дебютный сезон которой еще не успел подойти к концу. Медицинская драма со звездой «Скорой помощи» Ноа Уайл расположилась на 32-м месте.