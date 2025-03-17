Кларксон, Хаммонд и Мей объединятся в новом шоу про автомобили

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мей воссоединятся для нового шоу ― всего через несколько месяцев после объявления о конце их совместной работы. Об этом сообщает The Independent.
18 апреля на Prime Video выйдет шоу «The Not Very Grand Tour», в актерском составе которого указаны все трое ведущих. Режиссером выступит Фил Черчвард — давний соратник трио, ранее работавший над «Top Gear» и «The Grand Tour».
Проект описывается как «документальная комедия об автомобилях». Первый эпизод называется «The Glory and the Power» («Слава и сила»). «В этой серии команда отмечает достижения двигателя внутреннего сгорания, вспоминая кадры из прошлых приключений и тест-драйвов», — говорится в описании.
По данным The Independent, съемки этого эпизода проходили в июле 2024 года.
Кларксон, Мей и Хаммонд начали работать вместе на Би-би-си в программе об автомобилях «Top Gear» в 2002 году. Затем они перешли на Amazon, где выпустили сериал «The Grand Tour», сохранивший основные элементы их прошлого проекта.
В 2024 году специальный выпуск «The Grand Tour» под названием «One for the Road» стал прощанием для команды на экране после 22 лет совместной работы. Кларксон тогда решил сосредоточиться на своем фермерском хозяйстве и пабе.
С 2021 года у него выходит на Prime Video шоу «Ферма Кларксона», в котором ведущий занимается садоводством и разведением свиней во внушительном поместье. Документальный проект получил четыре сезона и стал самым популярным шоу стриминга в Великобритании, обогнав даже «Властелина Колец».