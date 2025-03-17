В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием

В Москве зарплаты курьеров оказались на 19% выше, чем предложения по зарплатам для специалистов с высшим образованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Superjob.
По данным исследования, зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 41%. Эксперты отметили, что на сегодняшний день зарплаты курьеров на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования.
«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — отметили в Superjob.
Эксперты рассказали РБК, что стремительный рост зарплат курьеров обоснован востребованностью сервисов доставки и общим сокращением рабочей силы в стране. При этом они считают, что люди с высшим образованием вряд ли пойдут работать в эту сферу.