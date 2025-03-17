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Пожилым россиянам лучше всего живется в Москве и Петербурге

Сегодня в 07:02
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Москва и Петербург возглавили рейтинг российских городов по качеству жизни для пожилых людей. Исследование провел проект «Если быть точным» на основе информации Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности. Главными моментами исследования поделился «Коммерсант».

При составлении рейтинга учитывали четыре показателя ― ожидаемую продолжительность жизни, долю людей старше трудоспособного возраста с доходами ниже прожиточного минимума, долю занятых людей старше трудоспособного возраста и долю таких людей, посетивших за год хотя бы одно «досуговое мероприятие» (кино, театр, музей, концерт и так далее).

Москва и Петербург лидируют в рейтинге в основном за счет высокой ожидаемой продолжительности жизни. В 2023 году москвичи в возрасте 55 лет могли рассчитывать прожить еще 29,8 года, петербуржцы ― 26,5 года. В среднем по стране эта цифра составляла в 2023-м 24,5 года.

Самое низкое качество жизни, согласно исследованию, в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае. В кавказских республиках главная проблема ― высокая доля бедности среди пожилых. Забайкальский край «провалился» по ожидаемой продолжительности 55-летних ― всего 21,1 года. В десятку худших регионов для людей старшего возраста также вошла Липецкая область, где лишь 20,4% граждан старше 55-ти ведут социально активный образ жизни.

Исследователи подсчитали, что в 2023 года в России жили 24,5 млн человек в возрасте 65 лет и старше ― это 17% населения страны. В 2014 году таких было 19,2 млн, или около 13% населения, в 1950-м на территории РСФСР проживало всего 5 млн человек этой возрастной категории.

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