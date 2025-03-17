Пожилым россиянам лучше всего живется в Москве и Петербурге

Москва и Петербург лидируют в рейтинге в основном за счет высокой ожидаемой продолжительности жизни. В 2023 году москвичи в возрасте 55 лет могли рассчитывать прожить еще 29,8 года, петербуржцы ― 26,5 года. В среднем по стране эта цифра составляла в 2023-м 24,5 года.