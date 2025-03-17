Реже-Жан Пейдж высказался о возвращении в сериал «Бриджертоны»

Актер Реже-Жан Пейдж, покоривший поклонников ролью Саймона Бассета в «Бриджертонах», высказался о возвращении во франшизу. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
В новом интервью его спросили, собирается ли он когда‑нибудь вернуться в сериал. «Я очень рад поддержать всех, кто снимается в сериале. Все добиваются фантастического успеха, как в шоу, так и в личных проектах, и я просто очень счастлив это сказать», — ответил он.
После роли в «Бриджертонах» Пейдж снялся в фильме Netflix «Серый человек» вместе с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом, Аной де Армас и другими. А в 2024-м — в ленте «Чёрный чемодан — двойная игра» с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт.
Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Главные роли в шоу исполнили Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.
В 2024 году сериал продлили на четвертый сезон. Новая часть сериала будет посвящена истории любви вечного холостяка Бенедикта Бриджертона. В последних сезонах Бенедикт, которого играет Люк Томпсон, отходил на второй план, но теперь он станет следующим из братьев и сестер Бриджертонов, который найдет свою вторую половинку.