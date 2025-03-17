Реже-Жан Пейдж высказался о возвращении в сериал «Бриджертоны»

В новом интервью его спросили, собирается ли он когда‑нибудь вернуться в сериал. «Я очень рад поддержать всех, кто снимается в сериале. Все добиваются фантастического успеха, как в шоу, так и в личных проектах, и я просто очень счастлив это сказать», — ответил он.