Егор Крид: «В Беларуси мне не дают выступить на правительственном уровне»

В 2020 году насмешку над президентом страны Александром Лукашенко усмотрели в клипе Тимати «Звездопад». В ней артист читал: «Уходить надо с честью, а не как вон усатый, автомат без обоймы». Тогда же вышел и клип, главную роль в котором сыграл Крид.