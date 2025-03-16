Егор Крид: «В Беларуси мне не дают выступить на правительственном уровне»

Власти Беларуси не дают Егору Криду выступать на территории страны. Об этом он рассказал зрителям своего стрима на твиче, клип сохранился в паблике «Новая школа»
Рэпер рассказал, что заметил в тиктоке ролик поклонницы. Она жаловалась на то, что музыкант обещает приехать в Беларусь, но не держит слово.
«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тыс. человек [на футбольном стадионе „Динамо“ - подсказывают из‑за кадра]. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Беларуси», — рассказал зрителям артист
«Я так понимаю, это [запрет] на каком‑то правительственном уровне, нам просто не дают выступить», — отметил Крид.
Последний раз Крид выступал в Минске в 2019 году, тогда он собрал «Минск-Арену» вместимостью более 15 тыс. человек.
В 2020 году насмешку над президентом страны Александром Лукашенко усмотрели в клипе Тимати «Звездопад». В ней артист читал: «Уходить надо с честью, а не как вон усатый, автомат без обоймы». Тогда же вышел и клип, главную роль в котором сыграл Крид.