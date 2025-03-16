Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце

Кэш поделился, что в его выступлении появились новые детали, «убрали то, что не работало, оставили то, что работало». Он также прокомментировал обвинения в оскорблении итальянцев, из‑за которого его песню даже требовали снять с конкурса: «Ноль, абсолютно ноль [замысла оскорбить кого‑либо]. Мне это даже в голову не приходило, но это странно: когда боишься оскорбить, этого не случается. А когда даже не думаешь об этом… это как закон Мерфи».