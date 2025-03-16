Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце

На ютуб-канале «Евровидения» вышел клип на «Espresso Macchiato», с которой эстонец Томми Кэш поедет выступать в Швейцарию. Певец дал интервью изданию NME, в котором рассказал о своем танце.
В видео певец появляется в двух образах кофе — покрепче и с молоком. Персонажи танцуют друг с другом, пока не сливаются в единое целое. Это второй клип на «Espresso Macchiato», снятый специально для «Евровидения», а первый вышел в декабре 2024-го.
В разговоре с NME Кэш рассказал, что фирменный танец появился сам по себе. Вот как певец объяснил появление своего двойника в клипе: «Не знаю, стоит ли раскрывать подробности, мне бы очень хотелось, чтобы люди гадали. Но мне нравится, что они видят Томми с другой стороны, у него много сторон. И мне нравится выпускать их наружу».
Кэш поделился, что в его выступлении появились новые детали, «убрали то, что не работало, оставили то, что работало». Он также прокомментировал обвинения в оскорблении итальянцев, из‑за которого его песню даже требовали снять с конкурса: «Ноль, абсолютно ноль [замысла оскорбить кого‑либо]. Мне это даже в голову не приходило, но это странно: когда боишься оскорбить, этого не случается. А когда даже не думаешь об этом… это как закон Мерфи».
69-й конкурс пройдет в швейцарском Базеле: полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, финал — на 17 мая. Эстония выступит в первом полуфинале, где также заявлены Швеция, Украина, Нидерланды, Норвегия и другие страны. Во втором полуфинале участвуют Австрия, Литва, Австралия, Финляндия и еще 11 государств. Эстония не побеждала на конкурсе с 2001 года, и Кэш полагает, что у него есть «очень хорошие шансы».