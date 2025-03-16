Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»

«Я согласился по очень конкретной причине. Я вырос на Юге в 80-е, 90-е годы, в той обстановке ты не мог не вырасти гомофобом, сексистом и расистом. Но когда я попал в актерскую школу, моим соседом по комнате оказался гей, и я не знал, как себя вести рядом с ним. Поэтому я использовал актерство, согласился на роль, чтобы лучше понять своего друга. Мне нужно было понять, что меня сдерживает, почему я чувствую себя неуверенно рядом с ним. И после фильма я решил, что все заслуживают любить и быть любимыми, даже если я сам предпочитаю женщин», — объяснил Маки.