Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»

Сегодня / 17:41
Томми Кэш выпустил новый клип на «Espresso Macchiato» и рассказал о своем танце
Сегодня / 14:33
Взрослые и подростки стали хуже справляться с тестами на мышление. Вероятно, из‑за соцсетей
Сегодня / 13:20
«Землю Санникова» превратят в киновселенную
Обновлено сегодня в 13:13
Mash: военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна
Сегодня / 12:57
В доме звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун живут больше 60 животных
Сегодня / 12:50
СК предложил обязать самокатчиков получать права
Сегодня / 12:09
В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена
Сегодня / 11:12
На стендап‑комика Артемия Останина завели дело о разжигании ненависти из‑за шутки про инвалида
Сегодня / 10:59
На протестах в Белграде полиция могла применить звуковую пушку
Сегодня / 09:15
Суд запретил Трампу депортировать иностранцев по закону XVIII века
Сегодня / 07:30
LEGO сообщила о рекордной выручке за 2024 год
Сегодня / 06:20
33 человека погибли в США из‑за мощного урагана
Вчера / 18:50
Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали
Вчера / 16:50
Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство
Вчера / 15:45
Джейсон Айзекс заявил о «двойных стандартах» после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе»
Вчера / 14:45
AFP: Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей
Вчера / 13:07
Книги Терри Пратчетта указали на деменцию за 10 лет до постановки диагноза
Вчера / 11:55
Джим Джармуш, Ричард Линклейтер, Спайк Ли: стало известно, кто покажет свои фильмы в Каннах
Вчера / 11:53
В Москве открылся сезон велопроката и аренды электросамокатов
Вчера / 11:11
Уилл Смит выпустит свой первый музыкальный альбом за 20 лет
Вчера / 10:26
Дональда Трампа стукнули микрофоном в лицо в прямом эфире
Вчера / 09:59
Разработчикам DeepSeek закрыли выезд из Китая
Вчера / 08:57
Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность
Вчера / 08:32
NYT: США запретит въезд туристам из России и Беларуси
Вчера / 08:24
Майкл Б.Джордан хочет взять Джонатана Мейджорса в «Крид-4»
Вчера / 07:02
Нилл Бломкамп поставит новую версию «Звездного десанта»
Вчера / 23:18
Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере
Вчера / 22:38
Изабель Мей может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»

Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»

Сегодня в 17:33
Кадр: The Pivot Podcast / YouTube

Звезда «Капитана Америки: Новый мир» Энтони Маки считает, что в США детей перестали воспитывать по-мужски. Об этом он рассказал ведущим подкаста The Pivot.

Актер поделился, что старается держать сыновей подальше от шумихи и дать им возможность найти свой путь в жизни. Кроме того, он не боится быть строгим отцом.

«Мои дети живут скромно. Я ни разу не покупал им „джорданы“, они не снимают фигню для интернета. Неважно, какая я там звезда, не дай Бог, они сделают какую‑то глупость. Моему старшему сыну 15 лет, он понимает, что меня не надо злить и доносит это до остальных», — отметил Маки.

«В последние 20 лет мы стали свидетелями смерти американского мужчины. Маскулинность уничтожили в наших домах и сообществах. Поэтому я воспитываю мужчин в своих детях. Они всегда будут показывать уважение, отвечать „Да, сэр“ или „Да, мэм“, благодарить, открывать женщинам двери, заботиться о своей матери», — подчеркнул он.

Маки считает, что современные дети боятся совершать ошибки и потому держатся в стороне от неловких ситуаций: «На футбольных тренировках мы в детстве не просто готовились к столкновениям — мы летели лицами друг на друга. А парни теперь боятся с девушкой познакомиться, потому что они слишком злые и грубые».

Одним из примеров такой смелости актер назвал роль гомосексуала Перри в картине «Как брат брату», которая стала для него первой главной в карьере

«Я согласился по очень конкретной причине. Я вырос на Юге в 80-е, 90-е годы, в той обстановке ты не мог не вырасти гомофобом, сексистом и расистом. Но когда я попал в актерскую школу, моим соседом по комнате оказался гей, и я не знал, как себя вести рядом с ним. Поэтому я использовал актерство, согласился на роль, чтобы лучше понять своего друга. Мне нужно было понять, что меня сдерживает, почему я чувствую себя неуверенно рядом с ним. И после фильма я решил, что все заслуживают любить и быть любимыми, даже если я сам предпочитаю женщин», — объяснил Маки.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами