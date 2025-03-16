Звезда «Капитана Америки» Энтони Маки: «В наших домах убили маскулинность»

Звезда «Капитана Америки: Новый мир» Энтони Маки считает, что в США детей перестали воспитывать по-мужски. Об этом он рассказал ведущим подкаста The Pivot.
Актер поделился, что старается держать сыновей подальше от шумихи и дать им возможность найти свой путь в жизни. Кроме того, он не боится быть строгим отцом.
«Мои дети живут скромно. Я ни разу не покупал им „джорданы“, они не снимают фигню для интернета. Неважно, какая я там звезда, не дай Бог, они сделают какую‑то глупость. Моему старшему сыну 15 лет, он понимает, что меня не надо злить и доносит это до остальных», — отметил Маки.
«В последние 20 лет мы стали свидетелями смерти американского мужчины. Маскулинность уничтожили в наших домах и сообществах. Поэтому я воспитываю мужчин в своих детях. Они всегда будут показывать уважение, отвечать „Да, сэр“ или „Да, мэм“, благодарить, открывать женщинам двери, заботиться о своей матери», — подчеркнул он.
Маки считает, что современные дети боятся совершать ошибки и потому держатся в стороне от неловких ситуаций: «На футбольных тренировках мы в детстве не просто готовились к столкновениям — мы летели лицами друг на друга. А парни теперь боятся с девушкой познакомиться, потому что они слишком злые и грубые».
Одним из примеров такой смелости актер назвал роль гомосексуала Перри в картине «Как брат брату», которая стала для него первой главной в карьере
«Я согласился по очень конкретной причине. Я вырос на Юге в 80-е, 90-е годы, в той обстановке ты не мог не вырасти гомофобом, сексистом и расистом. Но когда я попал в актерскую школу, моим соседом по комнате оказался гей, и я не знал, как себя вести рядом с ним. Поэтому я использовал актерство, согласился на роль, чтобы лучше понять своего друга. Мне нужно было понять, что меня сдерживает, почему я чувствую себя неуверенно рядом с ним. И после фильма я решил, что все заслуживают любить и быть любимыми, даже если я сам предпочитаю женщин», — объяснил Маки.