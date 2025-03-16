Взрослые и подростки стали хуже справляться с тестами на мышление. Вероятно, из‑за соцсетей

С одной стороны, пишет обозреватель, у людей упал интерес к чтению. Например, в 2022 году только 37,6% американцев прочли хотя бы одну художественную книгу (против 45,2% в 2012 г.). В то же время рекордно выросло число подростков, которые не читают литературу совсем, а поклонников чтения мало как никогда раньше.