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Взрослые и подростки стали хуже справляться с тестами на мышление. Вероятно, из‑за соцсетей

Сегодня в 14:33
Фото: Compare Fibre/Unsplash

У взрослых и школьников снизились когнитивные навыки вроде концентрации внимания, решения задач и критического мышления. Об этом в колонке для Financial Times пишет глава отдела исследований Financial Times Джон Берн-Мердок

Он заметил, что тенденция наблюдается с середины 2010-х, лишь усилилась после пандемии COVID-19 и связана с радикальными изменениями в потреблении информации.

Исследователь обратил внимание на данные тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Начиная с 2012 года, когда был зафиксирован пик, взрослые и подростки из стран с высоким уровнем дохода показывают в них все более низкие средние баллы.

© Фото: «Если быть точным»

Берн-Мердок считает, что это нельзя объяснить изменениями в биологии мозга, и ответ, вероятнее всего, кроется в сократившихся интеллектуальных способностях. Он привел результаты исследования Monitoring The Future Мичиганского университета.

Эти данные показывают, что с середины 2010-х начался резкий рост числа взрослых людей, испытывающих трудности с концентрацией, ходом мысли и изучением новых тем.

Заметен рост числа сообщений о когнитивных проблемах. Доля 18-летних американцев, сообщавших о проблемах с ходом мысли, концентрацией или изучением новых тем хотя бы 5 раз за 30 дней, начала резкий рост начиная с середины 2010-х.
© Фото: @jburnmurdoch/X

С одной стороны, пишет обозреватель, у людей упал интерес к чтению. Например, в 2022 году только 37,6% американцев прочли хотя бы одну художественную книгу (против 45,2% в 2012 г.). В то же время рекордно выросло число подростков, которые не читают литературу совсем, а поклонников чтения мало как никогда раньше.

Падает процент подростков, которые читают книги в свободное время почти каждый день. В то же время растет число тех, кто не читает вовсе.
© Фото: @jburnmurdoch/X

В то же время, отметил автор, навыки счета и решения других задач упали вместе с грамотностью. Об этом говорят исследования Организации экономического сотрудничества и развития. Растет доля взрослых граждан стран организации (в нее входят государства Северной и Южной Америки, Европы и Азии), испытывающих проблемы с грамотностью и навыками счета. Проблема наблюдается как по всему миру, так и в отдельных странах. Во всех случаях перелом наметился после 2010 года.

Растет доля взрослых, испытывающих проблемы с грамотностью и навыками счета. Явление наблюдается по всему миру (в странах Организации экономического сотрудничества и развития), США, Новой Зеландии и Нидерландах.
© Фото: @jburnmurdoch/X

Аналитик выделил три ключевых момента, которые бы могли объяснить это явление:

  • Алгоритмы вместо социальных связей. Ранние соцсети 2010-х показывали контент от друзей и требовали активного взаимодействия. Сегодня ленты наводнены бесконечным потоком видео и постов, отобранных ИИ, что превращает пользователей в пассивных потребителей.
  • Смерть длинных текстов. Статьи, требующие анализа и размышлений, уступили место коротким сообщениям, где «все разжевано».
  • Тирания уведомлений. Ежедневные сотни оповещений дробят внимание и снижают способность концентрироваться.

«Пассивное потребление контента и постоянные прерывания вредят способности обрабатывать вербальную информацию, рабочей памяти и саморегуляции», — отмечает эксперт.

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Теги:
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