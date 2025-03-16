«Землю Санникова» превратят в киновселенную

«Наша компания приобрела права на создание экранизации, а также производных — сериала, сиквела, приквела. Мы хотим создать целую киновселенную на основе этого выдающегося литературного первоисточника, и очень надеемся заинтересовать зрителей и интересной драматургией, и яркой зрелищной визуализацией», — заявил Дишдишян.