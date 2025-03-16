«Землю Санникова» превратят в киновселенную

Продюсерская компания «Марс Медиа» купила права на экранизацию романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Новая адаптация должна сохранить основу оригинального произведения. По сюжету, экспедиция учёных начала XX века обнаруживает изолированный остров с уникальным микроклиматом, где сохранились мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени, первобытные лошади и другие доисторические виды.
Продюсерами проекта выступят Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Денис Фролов, а автором сценария и креативным продюсером — Алексей Платов. Проект находится на ранней стадии разработки — запуск в производство запланирован на следующий год.
«Наша компания приобрела права на создание экранизации, а также производных — сериала, сиквела, приквела. Мы хотим создать целую киновселенную на основе этого выдающегося литературного первоисточника, и очень надеемся заинтересовать зрителей и интересной драматургией, и яркой зрелищной визуализацией», — заявил Дишдишян.
Роман Обручева уже переносился на экран в 1973 году — культовый фильм с Владиславом Дворжецким и Олегом Далем стал классикой советского кино.