СК предложил обязать самокатчиков получать права

Следственный комитет РФ направил в Госдуму предложение об ужесточении правил езды на самокатах, в том числе о получении водительских прав. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
СК рассматривает внесение электросамокатов в категорию транспортных средств и приравнивание их пользователей к водителям — в результате этого появится обязанность сдавать экзамены по вождению и соблюдать ПДД.
По словам Володина, в СК хотят добавить новую подкатегорию транспорта для самокатов с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт — «М1», тем самым приравняв их к мопедам. Самокаты мощнее предлагается отнести к категории «А», куда входят мотоциклы. Получение прав на «М1» будет возможно с 16 лет, а на «А» — с 18.
Участники прошлогодних опросов в телеграм-канале Володина почти большинством голосовали за запрет передвижения по улицам и полный запрет. Он напомнил, ссылаясь на статистику МВД, что в 2024-м количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 50% относительно предыдущего года.
В городах РФ начинается сезон проката электросамокатов. В Москве он открылся накануне, 15 марта.