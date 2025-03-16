СК предложил обязать самокатчиков получать права

По словам Володина, в СК хотят добавить новую подкатегорию транспорта для самокатов с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт — «М1», тем самым приравняв их к мопедам. Самокаты мощнее предлагается отнести к категории «А», куда входят мотоциклы. Получение прав на «М1» будет возможно с 16 лет, а на «А» — с 18.