В доме звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун живут больше 60 животных

За год пёс не только адаптировался, но и, по словам актрисы, «начинал видеть»: «Он знает, где еда и спальня. Сначала я дала ему кличку Ригор Мортис [от лат. rigor mortis, так называют предсмертное окоченение — прим.ред.], но он полон жизни!».