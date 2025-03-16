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В доме звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун живут больше 60 животных

Сегодня в 12:57
Фото: из соцсетей Милли Бобби Браун

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун владеет более чем 60 животными. Об этом актриса рассказала в эфире BBC Radio 1, отрывок появился в инстаграме* радиостанции.

Всего в ее доме и на участке обитают 62 животных: «25 помогают мне на ферме, 23 собаки на передержке, 10 моих личных псов и 4 кошки». Среди питомцев есть ротвейлер, золотистый ретривер, немецкий дог и «18-летняя слепая такса по кличке Ригби».

Историю спасения Ригби Милли описала эмоционально: «Я нашла его на обочине дороги, думала, что он доживает последние дни. Он был слеп и беспомощен. А сейчас прыгает по диванам!»

За год пёс не только адаптировался, но и, по словам актрисы, «начинал видеть»: «Он знает, где еда и спальня. Сначала я дала ему кличку Ригор Мортис [от лат. rigor mortis, так называют предсмертное окоченение — прим.ред.], но он полон жизни!».

Муж актрисы, Джейк Бонджови, установил строгие правила: «Теперь в нашей кровати может спать только одна собака. Джейк сказал: „Хватит!“» Остальные питомцы отдыхают на «отдельных кроватях», которые Милли для них купила.

В то же время, отметила Браун, ослица Бетси ждёт потомства: «Бетси и Бернард классно провели время, и теперь она беременна. Ей сделали УЗИ, и на снимке я увидела рёбра, которые не принадлежали Бетси».

Ослы появились в ее дома для защиты других животных от койотов, пояснила звезда, они должны отпугивать диких зверей.

Два года назад на ферме было лишь 19 животных, включая пони Лимонада, кролика Беллатрикс и трёх коз. Сейчас фанаты шутят, что дом актрисы напоминает «парк юрского периода», а её преданность животным сравнивают с миссией Лизы Вандерпамп из «Реальных домохозяек».

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