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В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена

Сегодня в 12:09
Фото: Mike Coppola/Getty Images

В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена. Артист не выпускал новую музыку уже 5 лет. На это обратили внимание участники фанатского сабреддита музыканта.

Сниппет появился в видео бойца UFC Пейтона Талботта. В фрагменте Оушен делится противоречивыми эмоциями: чувством утраты, поиском идентичности, сомнениями в любви и навязчивым желанием понять своего партнера

«I read your diary, every line, I wanna drink your words like wine», — поет автор альбома «Blonde».

Впервые Оушен опубликовал совместное фото с Талботтом в своём Instagram в августе 2024 года. С тех пор они неоднократно появлялись вместе в соцсетях, включая День святого Валентина 2025 года. 18 января 2025 года музыкант, известный своей закрытостью, посетил турнир UFC 311 в Инглвуде (Калифорния), чтобы поддержать Талботта в его бою в легчайшем весе против Раони Барселоса.

Последний раз новые песни Оушен тизерил в ноябре 2023 года. Тогда он поделился двумя фрагментами: один из них неофициально известен как «Younger Self», а другой — также безымянная композиция, сопровождавшаяся видео, на котором Оушен танцует в студии звукозаписи

Фанаты ждут все эти треки в его новом альбоме. Релиз мог бы стать первым полноценным за 9 лет после выхода «Blonde».

Слухи о новом альбоме R&B-артиста ходят уже несколько лет. В 2021 году сообщалось, что он предлагал выпустить релиз нескольким лейблам и включал их представителям новые песни.

В 2023 году Оушен поднялся на сцену фестиваля в Коачелле. Он был выбрал хедлайнером мероприятия, однако сначала опоздал на выступление, а, выйдя к зрителям, не смог подняться со стула, пел под «плюс» и прервался на DJ-сет, чем вызвал раздражение посетителей.

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