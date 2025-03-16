В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена. Артист не выпускал новую музыку уже 5 лет. На это обратили внимание участники фанатского сабреддита музыканта.
Сниппет появился в видео бойца UFC Пейтона Талботта. В фрагменте Оушен делится противоречивыми эмоциями: чувством утраты, поиском идентичности, сомнениями в любви и навязчивым желанием понять своего партнера
«I read your diary, every line, I wanna drink your words like wine», — поет автор альбома «Blonde».
Впервые Оушен опубликовал совместное фото с Талботтом в своём Instagram в августе 2024 года. С тех пор они неоднократно появлялись вместе в соцсетях, включая День святого Валентина 2025 года. 18 января 2025 года музыкант, известный своей закрытостью, посетил турнир UFC 311 в Инглвуде (Калифорния), чтобы поддержать Талботта в его бою в легчайшем весе против Раони Барселоса.
Последний раз новые песни Оушен тизерил в ноябре 2023 года. Тогда он поделился двумя фрагментами: один из них неофициально известен как «Younger Self», а другой — также безымянная композиция, сопровождавшаяся видео, на котором Оушен танцует в студии звукозаписи
Фанаты ждут все эти треки в его новом альбоме. Релиз мог бы стать первым полноценным за 9 лет после выхода «Blonde».
Слухи о новом альбоме R&B-артиста ходят уже несколько лет. В 2021 году сообщалось, что он предлагал выпустить релиз нескольким лейблам и включал их представителям новые песни.
В 2023 году Оушен поднялся на сцену фестиваля в Коачелле. Он был выбрал хедлайнером мероприятия, однако сначала опоздал на выступление, а, выйдя к зрителям, не смог подняться со стула, пел под «плюс» и прервался на DJ-сет, чем вызвал раздражение посетителей.