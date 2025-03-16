В сети появился отрывок новой песни Фрэнка Оушена

Впервые Оушен опубликовал совместное фото с Талботтом в своём Instagram в августе 2024 года. С тех пор они неоднократно появлялись вместе в соцсетях, включая День святого Валентина 2025 года. 18 января 2025 года музыкант, известный своей закрытостью, посетил турнир UFC 311 в Инглвуде (Калифорния), чтобы поддержать Талботта в его бою в легчайшем весе против Раони Барселоса.