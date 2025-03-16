На протестах в Белграде полиция могла применить звуковую пушку

Полиция Белграда применила звуковое оружие против демонстрантов, которые протестуют против коррупции и президента Сербии Александра Вучича. Ролик с предположительным использованием технологии опубликовало издание Visegrád 24.
Звуковая пушка под названием LRAD издает оглушительный звук громкостью до 160 децибел. Полиция применила его во время 15-минутного молчания в память о жертвах обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции, которое стало катализатором протестов, пишет Visegrád 24.
На ролике видно, как демонстранты стоят с поднятыми фонариками в руке и соблюдает в тишину, а затем резко разбегаются в разные стороны.
Однако в полиции Белграда отрицают применение звукового оружия, поскольку это незаконно.
15-16 марта на улицы сербских городов вышли около миллиона человек. Позже президент Вучич сообщил, что в тот день 56 человек получили ранения, 22 человека были задержаны.