На стендап‑комика Артемия Останина завели дело о разжигании ненависти из‑за шутки про инвалида

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Его подозревают в возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ) из‑за шутки. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Поводом стало выступление артиста в Москве, во время которого, по версии следствия, он допустил «негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», отметили представители СК.
Шутка прозвучала в выступлении на ютуб-канале «третий канал», который связан с московским «Стендап клубом № 1». Сейчас это видео удалено.
«Я шел в переходе никого не трогал. Чувствую: на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю: „Можно аккуратнее?“ — а сзади никого нет. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался», — сказал Останин.
«Я ничего лучше не нашел, как наклониться к нему и сказать: „Ну, не гоняй ты так сильно“. В этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала кричать, что я хамло. А с **** ли я хамло в этой ситуации? Меня в метро сбили буквально. Чувак на мине подорвался, решил „угла“ в метро дать, а я хамло при этом», — возмутился он.
Движение «Зов народа» усмотрелов этом «глумление над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации». Его лидер «обратился в правоохранительные органы с требованием проверить действия Останина» по статьям о защите чести и достоинства, а также разжигании ненависти и вражды.
В разговоре с «Осторожно, новости» Останин подчеркнул, что не сказал в выступлении ни слова про ветеранов СВО и назвал обвинения вымыслом блогеров.
«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал», — сказал он.