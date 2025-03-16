Mash: Военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна

Вчера / 10:26
Дональда Трампа стукнули микрофоном в лицо в прямом эфире
Сегодня / 07:30
LEGO сообщил о рекордной выручке за 2024 год
Сегодня / 06:20
33 человека погибли в США из‑за мощного урагана
Вчера / 18:50
Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали
Вчера / 16:50
Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство
Вчера / 15:45
Джейсон Айзекс заявил о «двойных стандартах» после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе»
Вчера / 14:45
AFP: Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей
Вчера / 13:07
Книги Терри Пратчетта указали на деменцию за 10 лет до постановки диагноза
Вчера / 11:55
Джим Джармуш, Ричард Линклейтер, Спайк Ли: стало известно, кто покажет свои фильмы в Каннах
Вчера / 11:53
В Москве открылся сезон велопроката и аренды электросамокатов
Вчера / 11:11
Уилл Смит выпустит свой первый музыкальный альбом за 20 лет
Вчера / 09:59
Разработчикам DeepSeek закрыли выезд из Китая
Вчера / 08:57
Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность
Вчера / 08:32
NYT: США запретит въезд туристам из России и Беларуси
Вчера / 08:24
Майкл Б.Джордан хочет взять Джонатана Мейджорса в «Крид-4»
Вчера / 07:02
Нилл Бломкамп поставит новую версию «Звездного десанта»
Вчера / 23:18
Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере
Вчера / 22:38
Изабель Мей может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»
Вчера / 21:43
Уилла Фицджералд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер
Вчера / 21:03
В книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры
14 марта / 20:35
Комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом выйдет в российский кинопрокат в апреле
14 марта / 20:05
Настя Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»
14 марта / 19:44
Кирнан Шипка присоединится к сериалу «Индустрия»
14 марта / 18:03
Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке
14 марта / 16:57
Венсан Кассель и Диана Крюгер в полном трейлере «Савана» Дэвида Кроненберга
14 марта / 16:46
Нуми Рапас и Эмма Робертс снимутся в психологическом триллере «Техника»
14 марта / 16:18
Вышел трейлер «Чумовой пятницы-2» с Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис
14 марта / 16:07
Инсайдер: Дженна Ортега намерена сыграть в ремейке «Одинокой белой женщины»

Mash: Военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна

Сегодня в 09:45
Кадр: Онлайн-кинотеатр Okko

Нижегородский военкомат объявил в розыск звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна. Об этом узнал телеграм-канал Mash.

По его информации, у артиста истекла предоставленная отсрочка и ему необходимо отметиться у сотрудников ведомства по месту прописки. Его ждут к началу весеннего призыва.

В комментарии Рен-ТВ PR-директор Эйдельштейна Ольга Малаева выразила уверенность, что проблем с законом у ее клиента быть не должно. Она отметила, что актер учится на аспирантуре.

Вечером 15 марта Эйдельштейн посетил премьеру «Жар-Птицы» режиссера Романа Михайлова, заметил телеграм-канал «Русское кино в топе». Показ прошел в кинотеатре «Мосфильма».

В худшую ситуацию попал его коллега Глеб Калюжный. Звезде «Трудных подростков» угрожало уголовное дело от уклонении от призыва. Его заподозрили в попытке получения отсрочки из‑за неподтвержденного сотрясения.

Тем не менее, после встречи со следователем он собрался на срочную службу. После задержания Wink убрал актера из рекламы сериала «Челюскин. Первые».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами