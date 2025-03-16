Mash: Военкомат объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна

Нижегородский военкомат объявил в розыск звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна. Об этом узнал телеграм-канал Mash.
По его информации, у артиста истекла предоставленная отсрочка и ему необходимо отметиться у сотрудников ведомства по месту прописки. Его ждут к началу весеннего призыва.
В комментарии Рен-ТВ PR-директор Эйдельштейна Ольга Малаева выразила уверенность, что проблем с законом у ее клиента быть не должно. Она отметила, что актер учится на аспирантуре.
Вечером 15 марта Эйдельштейн посетил премьеру «Жар-Птицы» режиссера Романа Михайлова, заметил телеграм-канал «Русское кино в топе». Показ прошел в кинотеатре «Мосфильма».
В худшую ситуацию попал его коллега Глеб Калюжный. Звезде «Трудных подростков» угрожало уголовное дело от уклонении от призыва. Его заподозрили в попытке получения отсрочки из‑за неподтвержденного сотрясения.
Тем не менее, после встречи со следователем он собрался на срочную службу. После задержания Wink убрал актера из рекламы сериала «Челюскин. Первые».