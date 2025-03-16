Суд запретил Трампу депортировать иностранцев по закону XVIII века

Суд округа Колумбия в США постановил прекратить массовые депортации из страны по Закону о врагах-иностранцах от 1798 года. Дональд Трамп намеревался с помощью этого бороться с преступностью, передает Politico.
Иск подали пять венесуэльских мигрантов. Федеральный судья Джеймс Боасберг постановил, что «любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты любым образом и в любом случае». Он заблокировал любые депортации по решению Трампа на 14 дней, поскольку закон не дает оснований для выдворения.
Трамп применил закон XVIII века, чтобы ускорить процедуру высылки предполагаемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua. Этот закон в истории США применяли трижды, последний раз — во время Второй мировой войны, пишет Politico.
Трамп приказал задержать и выслать «как иностранных врагов» граждан Венесуэлы старше 14 лет, которые считаются участниками Tren de Aragua и не имеют статуса постоянного жителя страны. Президент США заявлял о «вторжении» преступной банды, похищающей людей и выполняющей заказные убийства.
По данным на 2023 год, в США без необходимых документов находятся по меньшей мере 11,7 млн иностранных граждан, и большинство из них живут так не менее десяти лет.
В феврале Трамп обещал не высылать принца Гарри, который живет в США вместе с женой Меган Маркл. Ему могла бы грозить депортация из‑за судебного разбирательства по поводу его иммиграционного статуса: его обвиняют в скрытии факта употребления наркотиков в прошлом, которое лишило бы его права на получение визы США.