Суд запретил Трампу депортировать иностранцев по закону XVIII века

Иск подали пять венесуэльских мигрантов. Федеральный судья Джеймс Боасберг постановил, что «любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты любым образом и в любом случае». Он заблокировал любые депортации по решению Трампа на 14 дней, поскольку закон не дает оснований для выдворения.