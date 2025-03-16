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LEGO сообщил о рекордной выручке за 2024 год

Сегодня в 07:30
Фото: Iker Urteaga/Unsplash

Датский производитель конструкторов LEGO сообщил о росте продаж и рекордной выручке за 2024 год. Наборы «Звездные войны» и «Гарри Поттер» помогли компании, несмотря на падение мирового спроса, сообщает The Wall Street Journal.

LEGO заработал 10,79 млрд долларов, что на 13% больше 2023 года, а чистая прибыль выросла на 5,3%, до 2 млрд. Продажи конструкторов выросли на 12%, хотя в целом показатели рынка игрушек в мире сократились на 1%, в том числе снижение наблюдается у конкурентов — Mattel (на 1%) и Hasbro (на 17%).

Держаться на плаву LEGO помогают коллаборации с известными франшизами и продуктами. Так, компания сотрудничала с Marvel и Fortnite. Бренд также повышают свою известность за счет фильмов: вышли уже три мультфильма из франшизы «Лего», а в конце 2024 года вместе с Universal они планируют выпустить три новых игровых фильма.

В прошлом году LEGO выпустила набор, вдохновленный культовым фильмом Стивена Спилберга «Челюсти». В набор вошли 1497 деталей. В нем — собираемая лодка с акулой, а также мини-фигурки Броуди, Мэтта Хупера и Квинта.

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