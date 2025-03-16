LEGO сообщил о рекордной выручке за 2024 год

LEGO заработал 10,79 млрд долларов, что на 13% больше 2023 года, а чистая прибыль выросла на 5,3%, до 2 млрд. Продажи конструкторов выросли на 12%, хотя в целом показатели рынка игрушек в мире сократились на 1%, в том числе снижение наблюдается у конкурентов — Mattel (на 1%) и Hasbro (на 17%).