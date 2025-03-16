33 человека погибли в США из‑за мощного урагана

В Центра прогнозирования погоды США сообщили о 26 торнадо и сильных грозах, возникших из‑за низкого давления. Граждан призвали не прятаться в автомобилях или под путепроводами, а также под деревьями. Лучше всего в случае торнадо съехать с дороги и добраться до надежного убежища или подвала. Лучшим убежищем может стать небольшая комната без окон или коридор на самом нижнем этаже прочного здания.