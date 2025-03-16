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33 человека погибли в США из‑за мощного урагана

Сегодня в 06:20
Фото: @MSHPTrooperGHQ/X

Мощный ураган в США унес жизни по меньшей мере 33 человек. Большие и сильные торнадо пронеслись по штату Миссисипи, некоторые из них нанесли оставили после себя серьезные разрушения, сообщает CNN.

В Миссури погибло не менее 12 человек, 29 человек получили ранения и еще трое пропали без вести. Многочисленные торнадо срывали крыши домов и разрушали здания предприятий. В этом штате зафиксировано наибольшее количество смертей. Один из них погиб, когда разнесло его дом.

Не менее восьми человек погибли в результате аварии с участием более 55 транспортных средств Канзасе. Причиной инцидента стал сильный ветер, который поднял пыль и создал нулевую видимость. В штате ввели чрезвычайное положение из‑за риска лесных пожаров.

По меньшей мере три человека погибли, а 32 получили ранения после того, как на Арканзас обрушился шторм.

В Центра прогнозирования погоды США сообщили о 26 торнадо и сильных грозах, возникших из‑за низкого давления. Граждан призвали не прятаться в автомобилях или под путепроводами, а также под деревьями. Лучше всего в случае торнадо съехать с дороги и добраться до надежного убежища или подвала. Лучшим убежищем может стать небольшая комната без окон или коридор на самом нижнем этаже прочного здания.

Эксперты говорят, что подобные экстремальные погодные явления в марте — обычное дело. Но в этот раз они оказались масштабнее и интенсивнее. Центр прогнозирования штормов США сообщил, что быстро движущиеся штормы могут нести за собой смерчи и град размером с бейсбольный мяч, но наибольшую угрозу представляют порывы ветра со скоростью до 160 км/ч.

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