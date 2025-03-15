Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали

Дженна Ортега рассказала о своей небольшой роли в фильме «Железный человек-3», которую вырезали на финальном монтаже. Об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Tonight.
Журналист понадеялся, что Ортегу удастся «заманить во вселенную Marvel», на что актриса ответила, что она однажды уже снималась там. «Это была одна из первых моих работ. Они вырезали все мои реплики. Я в „Железном человеке-3“ появилась на секунду. В кадре я, [точнее], моя нога, и я дочь вице-президента», — поделилась она.
Ортега посетовала, что ее имя убрали из финальных титров. «Я это учту, [когда позовут в Marvel], а потом пойду дальше», — пошутила звезда «Крика».
Сейчас Ортега намеревается сняться в ремейке триллера «Одинокая белая женщина». Она ведет переговоры об участии в съемках вместе с актрисой Тейлор Расселл.