Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали

Журналист понадеялся, что Ортегу удастся «заманить во вселенную Marvel», на что актриса ответила, что она однажды уже снималась там. «Это была одна из первых моих работ. Они вырезали все мои реплики. Я в „Железном человеке-3“ появилась на секунду. В кадре я, [точнее], моя нога, и я дочь вице-президента», — поделилась она.