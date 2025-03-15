Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство

Участница «Евровидения» от Мальты Мариана Конте переписала свою песню из‑за одного слова, которое звучало как ругательство на английском языке. На мальтийском языке слово Kant означает пение, пишет The Guardian.
Конте перевыпустила сингл под новым названием «Serving» («Служение»), а также отчасти переписала слова и вставила запись из эфира Би-би-си, в которой интервьюер Фейсал Ислам предупредил, что у певицы есть несколько дней на исправление трека.
Новый клип начинается как документальный фильм: репортеры и телекомментаторы обсуждают ее песню. В этих передачах Конте объясняла, что не пыталась «никого оскорбить» и хотела передать, что пение — это ее служение.
Название «Kant» [созвучно с английским нецензурным словом, обозначающим женские половые органы. Европейский вещательный союз (EBU) запретил артистке выступать на мероприятии с оригинальной версией трека. Жалобу подала Би-би-си.
Организаторы «Евровидения» посчитали, что Конте прибегает к преднамеренной игре со значениями слов-омофонов. В припеве певица использует также выражение serving kant (дословно «служить Канту»), используемое в дрэг-культуре в значении «проявлять смелость».