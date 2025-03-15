Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство

Вчера / 10:26
Дональда Трампа стукнули микрофоном в лицо в прямом эфире
Вчера / 18:50
Дженна Ортега рассказала, что снималась в «Железном человеке-3», но сцены с ней вырезали
Вчера / 15:45
Джейсон Айзекс заявил о «двойных стандартах» после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе»
Вчера / 14:45
AFP: Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей
Вчера / 13:07
Книги Терри Пратчетта указали на деменцию за 10 лет до постановки диагноза
Вчера / 11:55
Джим Джармуш, Ричард Линклейтер, Спайк Ли: стало известно, кто покажет свои фильмы в Каннах
Вчера / 11:53
В Москве открылся сезон велопроката и аренды электросамокатов
Вчера / 11:11
Уилл Смит выпустит свой первый музыкальный альбом за 20 лет
Вчера / 09:59
Разработчикам DeepSeek закрыли выезд из Китая
Вчера / 08:57
Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность
Вчера / 08:32
NYT: США запретит въезд туристам из России и Беларуси
Вчера / 08:24
Майкл Б.Джордан хочет взять Джонатана Мейджорса в «Крид-4»
Вчера / 07:02
Нилл Бломкамп поставит новую версию «Звездного десанта»
Вчера / 23:18
Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере
Вчера / 22:38
Изабель Мей может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»
Вчера / 21:43
Уилла Фицджералд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер
Вчера / 21:03
В книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры
14 марта / 20:35
Комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом выйдет в российский кинопрокат в апреле
14 марта / 20:05
Настя Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»
14 марта / 19:44
Кирнан Шипка присоединится к сериалу «Индустрия»
14 марта / 18:03
Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке
14 марта / 16:57
Венсан Кассель и Диана Крюгер в полном трейлере «Савана» Дэвида Кроненберга
14 марта / 16:46
Нуми Рапас и Эмма Робертс снимутся в психологическом триллере «Техника»
14 марта / 16:18
Вышел трейлер «Чумовой пятницы-2» с Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис
14 марта / 16:07
Инсайдер: Дженна Ортега намерена сыграть в ремейке «Одинокой белой женщины»
14 марта / 15:37
Наследники Джина Хэкмена пытаются предотвратить публикацию подробностей смерти актера
14 марта / 15:25
Фиби Бриджерс заподозрили в съемках в фильме с Робертом Паттинсоном
14 марта / 14:57
Британский школьник назвал 281 знак числа пи за минуту и установил рекорд

Участница «Евровидения» согласилась убрать из песни слово kant, которое слышалось как ругательство

Вчера в 16:50
Фото: Eurovision Song Contest/YouTube

Участница «Евровидения» от Мальты Мариана Конте переписала свою песню из‑за одного слова, которое звучало как ругательство на английском языке. На мальтийском языке слово Kant означает пение, пишет The Guardian.

Конте перевыпустила сингл под новым названием «Serving» («Служение»), а также отчасти переписала слова и вставила запись из эфира Би-би-си, в которой интервьюер Фейсал Ислам предупредил, что у певицы есть несколько дней на исправление трека.

Новый клип начинается как документальный фильм: репортеры и телекомментаторы обсуждают ее песню. В этих передачах Конте объясняла, что не пыталась «никого оскорбить» и хотела передать, что пение — это ее служение.

Название «Kant» [созвучно с английским нецензурным словом, обозначающим женские половые органы. Европейский вещательный союз (EBU) запретил артистке выступать на мероприятии с оригинальной версией трека. Жалобу подала Би-би-си.

Организаторы «Евровидения» посчитали, что Конте прибегает к преднамеренной игре со значениями слов-омофонов. В припеве певица использует также выражение serving kant (дословно «служить Канту»), используемое в дрэг-культуре в значении «проявлять смелость».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами