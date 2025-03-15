AFP: Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Основатель Telegram уже улетел из страны, сообщает AFP со ссылкой на источники.
По словам источника агентства, утром 15 марта с разрешения властей Дуров уехал из страны, где ему предъявлены несколько обвинений, связанных с содействием организованной преступности. Другие собеседники отметили, что разрешение бизнесмену выдали на несколько недель, и он отправился в Дубай.
Представитель Telegram отказался комментировать ситуацию, пообещав выпустить заявления в скором времени.
Судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство Дурова об изменении условий надзора, сообщил источник, близкий к делу. Издание Wired сообщало, что его дело передадут в суд минимум через год, поэтому предприниматель «застрял» во Франции.
Дурова задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года и запретили покидать страну. Его освободили под залог в 5 млн евро.