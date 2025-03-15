AFP: Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей

По словам источника агентства, утром 15 марта с разрешения властей Дуров уехал из страны, где ему предъявлены несколько обвинений, связанных с содействием организованной преступности. Другие собеседники отметили, что разрешение бизнесмену выдали на несколько недель, и он отправился в Дубай.