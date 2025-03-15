Джейсон Айзекс заявил о «двойных стандартах» после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе»

После этого Айзекс в утреннем шоу на телеканале CBS отказался отвечать на вопрос, был ли это муляж или его половой орган, и высказался о количестве мужской наготы в кино. «Лучшая актриса этого года на „Оскаре“ — Майки Мэдисон. И я не вижу, чтобы кто‑то обсуждал ее вульву, которую постоянно показывают по телевизору, — и речь не о шведских машинах [Volvo]. Мне кажется, существуют двойные стандарты относительно мужчин: когда женщины обнажены, например, Маргарет Куэлли в „Субстанции“, никому и в голову не придет говорить с ней об ее гениталиях, сосках или о чем‑либо подобном. Так что странно, что существуют двойные стандарты», — сказал актер.