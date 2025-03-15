Джейсон Айзекс заявил о «двойных стандартах» после обсуждения обнаженной сцены в «Белом лотосе»

Джейсон Айзекс и его коллеги рассказали, как проходили съемки сцены «Белого лотоса», где ему пришлось полностью обнажиться. Актер также прокомментировал обсуждение этой сцены, которые началось в соцсетях.
В четвертом эпизоде третьего сезона «Белого лотоса» финансист Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс) сидит в халате с женой, двумя сыновьями и дочерью в роскошном гостиничном номере в Таиланде. Когда он потягивается, халат распахивается — и персонаж оказывается полностью голым в кадре.
В интервью TV Insider Сэм Нивола и Сара Кэтрин Хук, сыгравшие детей, рассказали, что для съемки использовался муляж пениса. «Это было действительно забавно. Он [Айзекс] был очень взволнован, когда делал это. Я думаю, он гордился этим муляжом. Получился хороший кадр», — сказал Хук.
После этого Айзекс в утреннем шоу на телеканале CBS отказался отвечать на вопрос, был ли это муляж или его половой орган, и высказался о количестве мужской наготы в кино. «Лучшая актриса этого года на „Оскаре“ — Майки Мэдисон. И я не вижу, чтобы кто‑то обсуждал ее вульву, которую постоянно показывают по телевизору, — и речь не о шведских машинах [Volvo]. Мне кажется, существуют двойные стандарты относительно мужчин: когда женщины обнажены, например, Маргарет Куэлли в „Субстанции“, никому и в голову не придет говорить с ней об ее гениталиях, сосках или о чем‑либо подобном. Так что странно, что существуют двойные стандарты», — сказал актер.
Третий сезон «Белого лотоса» вышел на HBO 17 февраля, а четвертый эпизод посмотрели рекордные 3,4 млн американцев. За три недели в эфире остальные серии в среднем собрали у экранов по 12 млн зрителей, это на 78% больше, чем у второго сезона за этот период.