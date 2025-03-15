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Книги Терри Пратчетта указали на деменцию за 10 лет до постановки диагноза

Сегодня в 13:07
Фото: Kevin Nixon/SFX Magazine/Future

Британские ученые обнаружили, что изменения в языке писателя Терри Пратчетта начали проявляться за десятилетие до постановки ему диагноза болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании, препринт которого появился на платформе PsyArXiv. На текст обратило внимание N+1.

Ученые из Университета Лафборо под руководством Томаса Вилкоксона проанализировали 33 романа цикла «Плоский мир», написанных в период с 1983 по 2015 год. Из них 29 книг созданы до 2007 года, когда у Пратчетта диагностировали редкую форму болезни Альцгеймера — заднюю корковую атрофию, а 4 — после.

Используя лингвистический инструмент SketchEngine, исследователи обратили внимание, что в поздних работах автора выросло общее число слов. В частности, число существительных поднялось 21 819 до 29 195, а глаголов — с 20 015 до 26 405.

В то же время, лексическое разнообразие упало на 12–15%, особенно среди существительных и прилагательных. Таким образом, язык его книг упростился. Эта тенденция начала проявляться за 10 лет до диагноза.

Болезнь Альцгеймера часто остается незамеченной на ранних стадиях. Однако, как отмечают авторы работы, постепенное снижение когнитивных функций, включая трудности с подбором слов и построением предложений, может отражаться в письменной речи. Пратчетт, несмотря на диагноз, продолжал писать до своей смерти в 2015 году, но его тексты стали менее вариативными.

«Лингвистический анализ — это неинвазивный метод, который может помочь в ранней диагностике деменции», — подчеркнул Вилкоксон. По его словам, подобные изменения в языке, незаметные для окружающих, способны сигнализировать о начале нейродегенеративных процессов.

Исследование также перекликается с работой датских медиков, которые изучали влияние генетических факторов (гена APOE), возраста и пола на риск развития деменции. Однако британские ученые впервые связали лингвистические изменения в творчестве с доклиническими признаками Альцгеймера.

Задняя корковая атрофия, которой страдал Пратчетт, вызывает проблемы со зрением, речью и пространственной ориентацией. Писатель публично рассказывал о своей болезни, став одним из самых известных лиц борьбы с деменцией.

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