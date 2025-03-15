Книги Терри Пратчетта указали на деменцию за 10 лет до постановки диагноза

Болезнь Альцгеймера часто остается незамеченной на ранних стадиях. Однако, как отмечают авторы работы, постепенное снижение когнитивных функций, включая трудности с подбором слов и построением предложений, может отражаться в письменной речи. Пратчетт, несмотря на диагноз, продолжал писать до своей смерти в 2015 году, но его тексты стали менее вариативными.