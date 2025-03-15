Джим Джармуш, Ричард Линклейтер, Спайк Ли: стало известно, кто покажет свои фильмы в Каннах

По данным Variety, фильм ужасов Линн Рамзи «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном и триллер Луки Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом все еще могут принять участие в смотре, но это не точно. Известно, что точно не покажут в Каннах «Бугонию» Йоргоса Лантимоса, безымянный фильм Пола Томаса Андерсона, «Дракулу» Люка Бессона, «Материалистов» Селин Сон, «В руке Данте» Джулиана Шнабеля с Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа, «Сокрушительную машину» Бенни Сафди с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, а также «Мстительную тишину» Николаса Виндинга Рефна (съемки фильма даже не начались).