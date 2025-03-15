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Джим Джармуш, Ричард Линклейтер, Спайк Ли: стало известно, кто покажет свои фильмы в Каннах

Сегодня в 11:55
Фото: plb06/Flickr

На Каннском кинофестивале 2025 года пройдут премьеры новых фильмов Джима Джармуша, Ричарда Линклейтера и Спайка Ли. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Джармуш собирается показать в Каннах фильм «Отец, мать, сестра, брат» с Кейт Бланшетт, Адамом Драйвером и Томом Уэйтсом в главных ролях. Одной из самых обсуждаемых заявок на премьеру стала франкоязычная «Nouvelle Vague» Линклейтера о создании «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и зарождении французской новой волны. Ли привезет на фестиваль «Рай и ад», ремейк криминального триллера японского режиссера Акиры Куросавы 1963 года, в котором сыграл Дензел Вашингтон.

Также ожидается премьера «Финикийской схемы» Уэса Андерсона с Бенисио Дель Торо, Майклом Сера, Томом Хэнксом, Брайаном Крэнстоном, Бенедиктом Камбербатчем. Ари Астер может показать черную комедию-вестерн «Эддингтон» с Эммой Стоун и Хоакином Фениксом, Грегг Араки — эротический триллер «Я хочу секса с тобой» с Оливией Уайлд, Купером Хоффманом и Charlie XCX, а Келли Рейхардт — «Вдохновителя» с Джошем О’Коннором.

Кристен Стюарт также может принять участие в смотре со своим режиссерским дебютом «Хронология воды», экранизацией бестселлера Лидии Юкнавич 2011 года.

Variety подтверждает, что Кирилл Серебренников может появиться в Каннах с «Исчезновением Йозефа Менгеле», адаптацией одноименного романа Оливье Геза. В фильме снялся Аугуст Диль в роли врача-палача из Освенцима, который бежал в Аргентину в конце Второй мировой войны.

По данным Variety, фильм ужасов Линн Рамзи «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном и триллер Луки Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом все еще могут принять участие в смотре, но это не точно. Известно, что точно не покажут в Каннах «Бугонию» Йоргоса Лантимоса, безымянный фильм Пола Томаса Андерсона, «Дракулу» Люка Бессона, «Материалистов» Селин Сон, «В руке Данте» Джулиана Шнабеля с Оскаром Айзеком и Джейсоном Момоа, «Сокрушительную машину» Бенни Сафди с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, а также «Мстительную тишину» Николаса Виндинга Рефна (съемки фильма даже не начались).

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 24 мая.

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