В Москве открылся сезон велопроката и аренды электросамокатов

В Москве открылся новый сезон проката электросамокатов и велосипедов. Из‑за теплой погоды его запустили на неделю раньше. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Сезон проката самокатов и велосипедов в столице открыт. В этом году сезон открыли на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур, сервисы аренды будут поставлены на паузу до улучшения погодных условий», — сказано в посте.
В этом сезоне пользователей транспортных средств ждут серьезные изменения. Теперь арендовать транспорт смогут только пользователи, прошедшие идентификацию через систему Mos ID. Это решение призвано повысить безопасность и сократить число нарушений.
Горожанам станут доступны 60 тыс. электросамокатов и 20 тыс. велосипедов различных операторов. Для доступа к ним необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru, а также пройти верификацию в приложении аренды через Mos ID. Нововведение ограничивает доступ несовершеннолетних и упрощает идентификацию нарушителей ПДД.
«Сегодня в столице организовано 350 медленных зон рядом с метро, МЦД, МЦК, парками и остановками наземного транспорта. С начала сезона все электросамокаты и велосипеды операторов оснастят новыми, укрупненными номерами, которые будут интегрированы в их конструкцию», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Фиксировать нарушения ПДД будут новые камер с ИИ, анализирующих поведение водителей, в зонах с массовыми нарушениями дополнительно установят 250 таких устройств. Столичные гаишники также намерены проводить регулярные рейды по выявлению нарушителей. Операторы аренды собираются открыть школы безопасного вождения для пользователей электросамокатов и велосипедов.