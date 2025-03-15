В Москве открылся сезон велопроката и аренды электросамокатов

«Сезон проката самокатов и велосипедов в столице открыт. В этом году сезон открыли на неделю раньше, с приходом в город климатической весны. В случае осадков или возвращения отрицательных температур, сервисы аренды будут поставлены на паузу до улучшения погодных условий», — сказано в посте.