Уилл Смит выпустит свой первый музыкальный альбом за 20 лет

В треклист вошла песня «You Can Make It», которую Смит исполнял на вручении премии BET, а также ранее выпущенные треки «Beautiful Scars», «Tantrum» и «Work of Art». В последних трех не указаны артисты на фитах. В первом случае это был Биг Шон, во втором — Джойнер Лукас, а в третьем — Расс.