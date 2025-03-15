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Уилл Смит выпустит свой первый музыкальный альбом за 20 лет

Сегодня в 11:11

Уилл Смит назвал дату релиза своего первого музыкального альбома за 20 лет. Он выйдет 28 марта. Об этом актер рассказал в своем аккаунте в инстаграме*.

Пятый сольник артиста получил название «Based on a True Story». К анонсу Смит приложил треклист проекта, в нем ожидаются фиты с сыном Джейденом, певицей Тейаной Тейлор, соул-музыкантом Жаком Россом, а также диджеем Jazzy Jeff. С последним актер выступал в конце 1980-х — начале 1990-х в составе дуэта DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

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В треклист вошла песня «You Can Make It», которую Смит исполнял на вручении премии BET, а также ранее выпущенные треки «Beautiful Scars», «Tantrum» и «Work of Art». В последних трех не указаны артисты на фитах. В первом случае это был Биг Шон, во втором — Джойнер Лукас, а в третьем — Расс.

Интересно, что на обложке есть пометки «Первый сезон: R.I.T.W.». Это может указывать на возможное продолжение альбома.

Год назад Смит комментировал релиз в беседе с Extra. Тогда он рассказывал, что потратил на запись около полутора лет, и называл альбом «самой личной и мощной музыкой, которую когда‑либо писал».

В январе этого года Смит выпустил клип на песню «Beautiful Scars». В нем актер предстал в образе Нео из «Матрицы», от роли которого отказался в 1990-х.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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