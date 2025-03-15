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Дональда Трампа стукнули микрофоном в лицо в прямом эфире

Сегодня в 10:26
Фото: Fox

Журналисты стукнули президента США Дональда Трампа микрофоном в лицо. Инцидент попал в прямой эфир Fox News, запись запостила журналистка Лора Лумер.

Американский лидер стал участником курьезного инцидента во время пресс-подхода на авиабазе Эндрюс.

Когда 78-летний политик отвечал на вопросы журналистов о ситуации с заложниками в Газе, ветрозащита микрофона неожиданно коснулась его губ и отлетела обратно. Трамп инстинктивно отпрянул и зажмурился, а потом уставился на журналистку, подняв брови в комичном удивлении.

«Она только что попала в эфиры. Теперь она — главная новость дня», — пошутил Трамп, обращаясь к своим помощникам за кадром. После паузы он продолжил общение с прессой, прежде чем подняться на борт самолета.

Неясно, к какому СМИ принадлежал оператор микрофона. Сам Трамп, судя по реакции, воспринял ситуацию с юмором.

При этом dead cat — стандартный аксессуар для съемок на открытом воздухе, особенно рядом с шумными двигателями Air Force One. Ветрозащита предотвращает помехи, но ее пушистый вид не раз становился причиной мемов.

Тем временем его администрация может запретить въезд туристам из России и Беларуси, рассказали источники NYT. Власти планируют внести страны в «оранжевый список», и тогда их гражданам будут закрыты туристические и иммиграционные визы.

В случае принятия документа въезд в США будет возможен только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям, но даже им придется проходить обязательные очные собеседования в посольствах.

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