Дональда Трампа стукнули микрофоном в лицо в прямом эфире

Когда 78-летний политик отвечал на вопросы журналистов о ситуации с заложниками в Газе, ветрозащита микрофона неожиданно коснулась его губ и отлетела обратно. Трамп инстинктивно отпрянул и зажмурился, а потом уставился на журналистку, подняв брови в комичном удивлении.