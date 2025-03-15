Разработчикам DeepSeek закрыли выезд из Китая

Компания High-Flyer, которой принадлежит DeepSeek, удерживает паспорта некоторых специалистов и не позволяет выезжать за границы КНР без официального разрешения. Ранее китайские власти рекомендовали работникам отрасли ИИ воздержаться от поездок в США из соображений нацбезопасности и защиты технологических секретов.