Разработчикам DeepSeek закрыли выезд из Китая

Ключевым разработчикам чат-бота DeepSeek ограничили выезд из Китая. Власти страны опасаются утечки технологий, сообщает The Information.
Компания High-Flyer, которой принадлежит DeepSeek, удерживает паспорта некоторых специалистов и не позволяет выезжать за границы КНР без официального разрешения. Ранее китайские власти рекомендовали работникам отрасли ИИ воздержаться от поездок в США из соображений нацбезопасности и защиты технологических секретов.
По данным The Information, власти Китая ужесточили контроль за финансирование DeepSeek. Инвесторы, желающие вложиться в стартап, проходят тщательную проверку государственными органами.
Тем временем в других странах работу DeepSeek ограничивают. В Южной Корее приостановили доступ к скачиванию приложения, а в Италии его заблокировали из‑за недостатка информации о персональных данных.