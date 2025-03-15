Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность

До своей смерти актер Джин Хэкмен исключил детей из завещания, теперь его наследство размером 80 млн долларов может пойти на благотворительность. Об этом пишет TMZ.
95-летний обладатель «Оскара» Хэкмен и его 65-летняя жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в конце февраля в их доме в Санта-Фе. Согласно заключению судмедэксперта, супруга скончалась 11 февраля из‑за хантавируса, редкой инфекции, передающейся через грызунов. Через неделю за ней последовал и муж, причиной его смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, осложнённое болезнью Альцгеймера.
По информации TMZ, в завещании актёра от 1995 года единственной наследницей указана супруга, а трое его детей (сын Кристофер и дочери Лесли и Элизабет) исключены из документа. Однако в завещании самой Аракавы есть пункт: если супруги умрут в течение 90 дней друг после друга, их состояния перейдут благотворительным организациям.
Разница в семь дней формально подпадает под условие «одновременной смерти», что может лишить наследников $80 млн. Сын Хэкмана, Кристофер, уже нанял Эндрю Катценстайна — известного адвоката по наследственным спорам, — что сигнализирует о готовности оспаривать волю отца.
Параллельно представитель наследства Джулия Питерс подала в суд ходатайство о запрете публикации отчётов о вскрытии и полицейских материалов, включая записи с body-камер. Она убеждена, что публикация «шокирующих» фото и видео нарушит право семьи на приватность согласно 14-й поправке Конституции США. В петиции подчёркивается, что пара 30 лет вела «образцово закрытый образ жизни». Впрочем, власти штата Нью-Мексико, где случилась трагедия, придерживаются политики открытости государственных документов.