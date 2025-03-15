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Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность

Сегодня в 08:57
Фото: Ron Galella/Ron Galella Collection

До своей смерти актер Джин Хэкмен исключил детей из завещания, теперь его наследство размером 80 млн долларов может пойти на благотворительность. Об этом пишет TMZ.

95-летний обладатель «Оскара» Хэкмен и его 65-летняя жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в конце февраля в их доме в Санта-Фе. Согласно заключению судмедэксперта, супруга скончалась 11 февраля из‑за хантавируса, редкой инфекции, передающейся через грызунов. Через неделю за ней последовал и муж, причиной его смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, осложнённое болезнью Альцгеймера.

По информации TMZ, в завещании актёра от 1995 года единственной наследницей указана супруга, а трое его детей (сын Кристофер и дочери Лесли и Элизабет) исключены из документа. Однако в завещании самой Аракавы есть пункт: если супруги умрут в течение 90 дней друг после друга, их состояния перейдут благотворительным организациям.

Разница в семь дней формально подпадает под условие «одновременной смерти», что может лишить наследников $80 млн. Сын Хэкмана, Кристофер, уже нанял Эндрю Катценстайна — известного адвоката по наследственным спорам, — что сигнализирует о готовности оспаривать волю отца.

Параллельно представитель наследства Джулия Питерс подала в суд ходатайство о запрете публикации отчётов о вскрытии и полицейских материалов, включая записи с body-камер. Она убеждена, что публикация «шокирующих» фото и видео нарушит право семьи на приватность согласно 14-й поправке Конституции США. В петиции подчёркивается, что пара 30 лет вела «образцово закрытый образ жизни». Впрочем, власти штата Нью-Мексико, где случилась трагедия, придерживаются политики открытости государственных документов.

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