Наследство Джина Хэкмена может уйти на благотворительность

По информации TMZ, в завещании актёра от 1995 года единственной наследницей указана супруга, а трое его детей (сын Кристофер и дочери Лесли и Элизабет) исключены из документа. Однако в завещании самой Аракавы есть пункт: если супруги умрут в течение 90 дней друг после друга, их состояния перейдут благотворительным организациям.