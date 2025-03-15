NYT: США запретит въезд туристам из России и Беларуси

Согласно проекту документа, Россия и Беларусь включены в «оранжевый список» из 10 стран, граждане которых столкнутся с частичными ограничениями. Для них будут закрыты туристические визы, а также визы для иммиграции. В случае принятия документа, въезд в США будет возможен только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям, но даже им придётся проходить обязательные очные собеседования в посольствах.