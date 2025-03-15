NYT: США запретит въезд туристам из России и Беларуси

Администрация Дональда Трампа рассматривает масштабные ограничения на въезд в США для граждан России, Беларуси и еще 43 стран. Об этом говорят источники The New York Times.
Согласно проекту документа, Россия и Беларусь включены в «оранжевый список» из 10 стран, граждане которых столкнутся с частичными ограничениями. Для них будут закрыты туристические визы, а также визы для иммиграции. В случае принятия документа, въезд в США будет возможен только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям, но даже им придётся проходить обязательные очные собеседования в посольствах.
В «красный список» (полный запрет) вошли 11 государств: Афганистан, Бутан, КНДР, Куба, Ливия, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен и Иран. Ещё 22 страны, включая Анголу, Камерун и Зимбабве, попали в «жёлтый список» с угрозой перевода в «красную» или «оранжевую» зону, если они не устранят «пробелы в безопасности».
Официально ограничения объясняются «недостатками в проверке данных» граждан этих стран. Однако эксперты отмечают, что список отражает геополитические приоритеты Трампа. Например, включение России вызывает вопросы: несмотря на заявленную «дружбу» Трампа с Путиным, Москва оказалась в «оранжевой» группе из‑за «коррупции» и «рисков для национальной безопасности».
Для Беларуси это первый случай попадания в подобные списки США.
Пока неясно, коснутся ли ограничения уже выданных виз и грин-карт. В прецеденте на прошлой неделе администрация Трампа аннулировала вид на жительство палестинскому студенту за «антисемитские протесты», что вызвало судебные споры.
Представители Госдепа отказались комментировать детали, сославшись на «конфиденциальность переговоров». Известно, что окончательный список будет передан в Белый дом на следующей неделе — через 60 дней после январского указа Трампа о пересмотре миграционной политики.