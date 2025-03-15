Майкл Б. Джордан хочет взять Джонатана Мейджорса в «Крид 4»

«Сегодня нельзя просто сказать „мне жаль“ Его арестовали, судили. Он отбыл свое наказание. Не понимаю, что еще он должен сделать», — считает Вупи Голдберг, снимавшаяся с ним в мини-сериале 2017 года «Когда мы восстанем» и работающая с его невестой Меган Гуд в сериале «Харлем».