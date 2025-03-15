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Майкл Б. Джордан хочет взять Джонатана Мейджорса в «Крид 4»

Сегодня в 08:24
Кадр: Amazon MGM

Актер и режиссер «Крида 3» Майкл Б. Джордан хотел бы взять Джонатана Мейджорса в четвертый фильм. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

«Я бы с радостью поработал с ним над „Кридом 4“ и другими проектами», — сказал Джордан журналистам.

Звезда «Крида» оказалась в числе других голливудских звезд, выразивших поддержку коллеге, осужденному за домашнее насилие.

В частности, работавший с Мейджорсом над драмой «Белый парень Рик» Мэттью Макконахи отметил, что «по-прежнему считает его человеком, нацеленным на внутренний рост как в профессиональном, так и в личном плане».

«Сегодня нельзя просто сказать „мне жаль“ Его арестовали, судили. Он отбыл свое наказание. Не понимаю, что еще он должен сделать», — считает Вупи Голдберг, снимавшаяся с ним в мини-сериале 2017 года «Когда мы восстанем» и работающая с его невестой Меган Гуд в сериале «Харлем».

Другой точки зрения придерживается бывшая девушка актера Маура Хупер, давшая против него показания в суде.

«Мне наплевать, что у него выходит какой‑то там фильм. Что с того, что он 52 недели слушал курс о профилактике домашнего насилия? Разве жертвам дают отчёт? Откуда мне знать, изменился ли он? Я не вижу здесь никакого искупления», — возмутилась она.

В беседе с журналистами Мейджорс поведал, что после суда обратился к психотерапевту и стал ходить на встречи с пастором в церковь. Это помогло ему разобраться с детскими травмами, которые он долго игнорировал.

«Сексуальное насилие со стороны мужчин и женщин началось, когда мне было девять лет. Это делали те, кто должен был обо мне заботиться, особенно в отсутствие отца. Это сломало меня», — поделился актер.

Он добавил, что осмысление травмы помогло ему лучше понять своё поведение в отношениях: «Оправданий нет. Но когда ты обращаешься за помощью, начинаешь узнавать о себе новое».

Мейджорс был арестован за домашнее насилие в марте 2023 года. 30-летняя Грейс Джаббари сообщила полиции об удушении и нападении, была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».

В итоге суд назначил ему прохождение курса по программе борьбы с домашним насилием. После обвинений с артистом разорвали контракты актерское и пиар-агентства, а также бейсбольный клуб. Marvel также отказалась от его персонажа Канга, который был антагонистом в картине «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и втором сезоне «Локи».

Спустя полтора года Мейджорс возвращается в кино с картиной «Журнальные мечты», которая не могла выйти в прокат с зимы 2023 года. Кроме того, он сыграет главную роль в картине «Merciless» Мартина Вильнева.

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