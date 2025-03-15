Нил Бломкамп поставит новую версию «Звездного десанта»

Роман Хайнлайна рассказывает о межзвёздной войне человечества с инопланетными «жуками» и становлении солдата Джонни Рико. Хотя книгу хвалили за новаторство, её также критиковали за симпатии к милитаризму, но наградили престижной премией «Хьюго». Верховен же в своей экранизации утрировал эти элементы, добавив провокационные образы, намёки на пропаганду и даже нацистскую эстетику.