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Нил Бломкамп поставит новую версию «Звездного десанта»

Сегодня в 07:02
Кадр: Columbia Pictures

Кинокомпания Columbia Pictures объявила о разработке новой экранизации романа «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Адаптацию поставит режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп, он также выступит сценаристом и продюсером вместе с женой Терри Татчелл. Его последним проектом была спортивная драма «Гран Туризмо», основанная на истории бывшего поклонником игры гонщика и собравшая в мировом прокате 122 млн долларов при бюджете в 60 млн.

Сообщается, что версия режиссера будет ближе к культовому научно-фантастическому произведению, чем к ремейку экранизации 1997 года от Пола Верховена. Он поставил перед собой цель переосмыслить книгу Хайнлайна, которая, в отличие от сатирической версии Верховена, серьёзно исследует идеи военизированного общества, гражданского долга и ценностей.

Роман Хайнлайна рассказывает о межзвёздной войне человечества с инопланетными «жуками» и становлении солдата Джонни Рико. Хотя книгу хвалили за новаторство, её также критиковали за симпатии к милитаризму, но наградили престижной премией «Хьюго». Верховен же в своей экранизации утрировал эти элементы, добавив провокационные образы, намёки на пропаганду и даже нацистскую эстетику.

Фильм 1997 года с Каспером Ван Диеном в роли Рико и Дениз Ричардс сначала провалился в прокате и вызвал споры из‑за обвинений в романтизации фашизма. Однако со временем лента обрела культовый статус.

Бломкамп славится умением сочетать остросоциальные темы с динамичным экшеном. Его дебют «Район № 9» (2009), затрагивающий проблемы расизма и изоляции, получил четыре номинации на «Оскар», включая «Лучший фильм».

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