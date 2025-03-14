Британская актриса Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере. Об этом она рассказала изданию The Guardian после премьеры своей новой картины «Конец».
Артистка призналась, что в ближайшее время вернется домой в Шотландию и не будет планировать никаких проектов некоторое время. «Я не буду сниматься в этом году. Я была в круговороте слишком долго», — пояснила Суинтон.
Актриса подчеркнула, что не уходит из кинематографа. «Я просто ухожу от некоторых аспектов кино», — сказала она. По словам Суинтон, е нужно время, чтобы перенастроиться и понять, как оставаться полезной.
«Ты не можешь этого делать, когда летаешь вокруг света, привязанная к большому углеродному следу. Так что я рада сказать, что не буду путешествовать в течение нескольких месяцев», — поделилась актриса.
Суинтон заявила в интервью, что все еще видит значимость фильмов. «Потому что в кино можно изменить свое мнение, причем в очень политическом смысле. Сейчас это нужно нам больше, чем когда‑либо», — сказала артистка.
«Если вы представите мир как ярмарку, то все лавки закрываются. Здесь этого нельзя делать и здесь этого нельзя говорить. А эта лавка открыта круглосуточно и без выходных по всему миру. Это не просто убежище. Это место трансформации», — добавила она.
Но новых кинопроектов на горизонте у актрисы нет. «На самом прозаическом уровне, я снова буду спать в собственной постели. Вокруг меня будет небо, океан и люди. Это не бункер, это дом», — подчеркнула Тильда.