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Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере

Сегодня в 23:18
Фото: Sebastian Reuter / Getty Images

Британская актриса Тильда Суинтон сделает перерыв в кинокарьере. Об этом она рассказала изданию The Guardian после премьеры своей новой картины «Конец».

Артистка призналась, что в ближайшее время вернется домой в Шотландию и не будет планировать никаких проектов некоторое время. «Я не буду сниматься в этом году. Я была в круговороте слишком долго», — пояснила Суинтон.

Актриса подчеркнула, что не уходит из кинематографа. «Я просто ухожу от некоторых аспектов кино», — сказала она. По словам Суинтон, е нужно время, чтобы перенастроиться и понять, как оставаться полезной.

«Ты не можешь этого делать, когда летаешь вокруг света, привязанная к большому углеродному следу. Так что я рада сказать, что не буду путешествовать в течение нескольких месяцев», — поделилась актриса.

Суинтон заявила в интервью, что все еще видит значимость фильмов. «Потому что в кино можно изменить свое мнение, причем в очень политическом смысле. Сейчас это нужно нам больше, чем когда‑либо», — сказала артистка.

«Если вы представите мир как ярмарку, то все лавки закрываются. Здесь этого нельзя делать и здесь этого нельзя говорить. А эта лавка открыта круглосуточно и без выходных по всему миру. Это не просто убежище. Это место трансформации», — добавила она.

Но новых кинопроектов на горизонте у актрисы нет. «На самом прозаическом уровне, я снова буду спать в собственной постели. Вокруг меня будет небо, океан и люди. Это не бункер, это дом», — подчеркнула Тильда.

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