Изабель Мэй может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»

Американская актриса Изабель Мэй, известная по сериалам «1883» и «Детство Шелдона», может присоединиться к фильму «Mr. Irrelevant». Об этом сообщил Deadline.
Мэй, по информации издания, обсуждает свое участие в спортивной драме, которую поставит Джонатан Левин («Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна»). В актерский состав картины уже входит Дэвид Коренсвет («Пэрл», «Голливуд»).
Фильм расскажет об игроке в американский футбол Джоне Таггле, который получил прозвище «Mr. Irrelevant» (в переводе — «мистер неактуальный», или «мистер не имеющий значения»), когда его выбрали последним на ежегодном драфте НФЛ.
Титул «мистера неактуального» присуждают в Национальной футбольной лиге с 1976 года. Как правило, обладатель его не делает успешной карьеры и редко играет какую‑либо значимую роль в НФЛ, но получает поддержку и рекламу в ходе Недели неактуальных, инициированной игроком Полом Салатой.
Джон Таггл оказался «мистером неактуальным» в 1983 году. Несмотря на это, он сумел стать игроком года в спецкоманде клуба «Нью-Йорк Джайентс». Спортсмен подавал большие надежды, но в 1984 году у него диагностировали рак. Таггл активно лечился, но так и не вернулся на поле. Он скончался в 1986 году в возрасте 25 лет.
Коренсвет сыграет Таггла в предстоящем байопике. Сценарий фильма напишет номинант на премию «Эмми» Ник Сантора, известный по работе над сериалами «Джек Ричер» и «Побег».
Картину создаст компания Skydance Sports. Среди продюсеров будут Левин, Сантора и Джиллиан Борер. Когда начнутся съемки проекта и когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.