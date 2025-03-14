Изабель Мэй может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»

Джон Таггл оказался «мистером неактуальным» в 1983 году. Несмотря на это, он сумел стать игроком года в спецкоманде клуба «Нью-Йорк Джайентс». Спортсмен подавал большие надежды, но в 1984 году у него диагностировали рак. Таггл активно лечился, но так и не вернулся на поле. Он скончался в 1986 году в возрасте 25 лет.