Уилла Фицджеральд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер

Фильм выйдет в октябре 2024 года. Он расскажет о семье, которая теряет сразу двух своих членов в автокатастрофе. Трагедия раскрывает секреты, ложь и сожаления оставшихся в живых, неспособных двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое.