Уилла Фицджеральд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер

Американская актриса Уилла Фицджеральд, известная по фильму «Сталкер» и сериалу «Джек Ричер», снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.
Режиссером фильма выступит Джош Бун, снявший драму «Виноваты звезды». Он написал последний вариант сценария будущей картины на основе верновика Сьюзан МакМартин, работавшая над мелодрамой «После».
Фильм выйдет в октябре 2024 года. Он расскажет о семье, которая теряет сразу двух своих членов в автокатастрофе. Трагедия раскрывает секреты, ложь и сожаления оставшихся в живых, неспособных двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое.
В актерский состав ленты войдут Эллисон Уильямс («Прочь»), Дэйв Франко («Горе-творец»), Маккенна Грейс («Дурная кровь») и Мейсон Темз («Черный телефон»). Продюсерами проекта станут Роберт Кульцер, Брансон Грин, Анна Тодд и Флавия Виотти.