Уилла Фицджеральд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер

Вчера / 20:05
Настя Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»
Сегодня / 22:38
Изабель Мэй может присоединиться к Дэвиду Коренсвету в фильме «Mr. Irrelevant»
Сегодня / 21:03
В книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры
Вчера / 20:35
Комедийный боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом выйдет в российский кинопрокат в апреле
Вчера / 19:44
Кирнан Шипка присоединится к сериалу «Индустрия»
Вчера / 18:03
Мартин Скорсезе назвал лучшие фильмы о Нью-Йорке
Вчера / 16:57
Венсан Кассель и Диана Крюгер в полном трейлере «Савана» Дэвида Кроненберга
Вчера / 16:46
Нуми Рапас и Эмма Робертс снимутся в психологическом триллере «Техника»
Вчера / 16:18
Вышел трейлер «Чумовой пятницы-2» с Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис
Вчера / 16:07
Инсайдер: Дженна Ортега намерена сыграть в ремейке «Одинокой белой женщины»
Вчера / 15:37
Наследники Джина Хэкмена пытаются предотвратить публикацию подробностей смерти актера
Вчера / 15:25
Фиби Бриджерс заподозрили в съемках в фильме с Робертом Паттинсоном
Вчера / 14:57
Британский школьник назвал 281 знак числа пи за минуту и установил рекорд
Вчера / 14:54
Дом актера Остина Батлера в Лос-Анджелесе ограбили
Вчера / 14:41
Вокалистка En Vogue рассказала, что уже несколько лет живет в своей машине
Вчера / 13:58
В России экранизируют «Землю Санникова». Этим займется компания, выпустившая «Мастера и Маргариту»
Вчера / 13:18
Третий сезон «Джека Ричера» стал самым просматриваемым на Prime Video
Вчера / 12:56
В России численность снежных барсов увеличилась почти в девять раз за 10 лет
Вчера / 12:41
Из студии Ice-Pick Lodge уходит техдиректор Николай Дыбовский. Недавно жена обвинила его в насилии
Вчера / 12:29
На месте бывшего завода ЗИЛ построят технопарк
Вчера / 12:01
Шэрон Стоун «неожиданно заменили» в фильме «Еще одна простая просьба»
Вчера / 11:41
Sony запретила персонажу Джоны Хилла в «SuperПерцах» играть в PlayStation, посчитав его «мерзким»
Вчера / 11:04
«Как дела, пока не родила?»: в Москве заметили спорную социальную рекламу
Вчера / 10:42
Минтранс предлагает установить дорожные знаки для парковки электросамокатов
Вчера / 10:38
Создатель «Муфасы» снимет научно-фантастический триллер «The Natural Order» с Гленом Пауэллом
Вчера / 10:04
Майкл Фассбендер пробовался на роль Джеймса Бонда, но предложил продюсерам Дэниела Крейга
Вчера / 09:23
Влад Бумага банкротит свой бизнес в России
Вчера / 08:54
Джейсон Судейкис: новый сезон «Теда Лассо» будет посвящен женской команде

Уилла Фицджеральд снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер

Сегодня в 21:43
Кадр: Film 44

Американская актриса Уилла Фицджеральд, известная по фильму «Сталкер» и сериалу «Джек Ричер», снимется в экранизации романа «Сожалею о тебе» Колин Гувер. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером фильма выступит Джош Бун, снявший драму «Виноваты звезды». Он написал последний вариант сценария будущей картины на основе верновика Сьюзан МакМартин, работавшая над мелодрамой «После».

Фильм выйдет в октябре 2024 года. Он расскажет о семье, которая теряет сразу двух своих членов в автокатастрофе. Трагедия раскрывает секреты, ложь и сожаления оставшихся в живых, неспособных двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое.

В актерский состав ленты войдут Эллисон Уильямс («Прочь»), Дэйв Франко («Горе-творец»), Маккенна Грейс («Дурная кровь») и Мейсон Темз («Черный телефон»). Продюсерами проекта станут Роберт Кульцер, Брансон Грин, Анна Тодд и Флавия Виотти.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами