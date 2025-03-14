В книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры

В московский книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщил журналист Иван Давыдов в своем телеграм-канале.
По его словам, 13 марта в «Фаланстере» устроили проверку. По мнению Давыдова, она состоялась «по доносу». Правоохранители в ходе проверки ничего запрещенного не нашли, но изъяли под расписку ряд книг.
Среди изъятых изданий оказались сочинение французского философа Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», а также произведения Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.
«Ну да, Фуко им точно будет полезно почитать. Это все не значит, конечно, что обойдется без последствий», — отметил Давыдов. В «Фаланстере» произошедшее пока никак не прокомментировали.
«Фаланстер» работает в Москве с 2002 года. Его соучредителем выступает публицист Борис Куприянов. «Афиша Daily» включала «Фаланстер» в число лучших независимых книжных магазинов столицы в 2024 году.